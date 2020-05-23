瑪麗隔離病房前室氣壓降 公院負壓房第五度出事

病房外正做通風系統維修工程

自4月13日至昨日，醫管局有4間公院負壓系統相繼故障或停止運作，當中北區醫院的負壓系統在3天內兩次故障。醫管局總行政經理庾慧玲昨在疫情記者會表示，瑪麗一間隔離病房的負壓系統於昨上午11時35分發警報，當時病房外正做通風系統維修工程，初步評估是其中3間獨立隔離房間的前室氣壓下降所致，其中一間獨立病房有新型冠狀病毒確診者入住。

負壓系統在35分鐘後、即正午12時10分回復正常。庾續稱，隔離病房前室的氣壓雖下降，但病人區域仍維持負氣壓；醫護戴了N95等合適裝備，所有房門關閉，沒人進出，亦沒做高風險醫療程序，院方相信事件造成感染風險低，並要求機電署調查。

本港昨新增兩宗輸入個案，包括15歲的留學英國男生，以及61歲、赴荷蘭探親的女子。女患者於4月16日開始發燒、咳嗽及喉嚨痛，5月14日返港，深喉唾液樣本呈陰性後返回海麗邨海瑞樓檢疫，至20日仍咳嗽，致電衛生防護中心熱線並入住明愛醫院。

昨增兩輸入個案 英荷返港

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，女患者經過數次檢測呈弱陽性結果後驗出陽性並確診，當時病毒數值（Ct value）為38至40，相信屬病情「水尾」，傳染風險不大。

輸血漿老婦病毒大減

留醫東區醫院的75歲婦自4月2日情况危殆，8天後接駁人工心肺，至今仍危殆。庾慧玲表示患者早前接受「恢復血漿」治療，病毒量「落得幾好」，惟病毒引致的併發症令其未能好轉。

此外，去年9月底正式營運的葵青地區康健中心，約有3000名會員，截至今年4月底，中心服務約1.6萬人次，僅達開業時預計服務5.5萬人次的29%。中心新任行政總監陳燕萍昨向傳媒介紹運作時被問為何會員數目少，她說受疫情及「限聚令」影響，會員減少外出，難到中心接受服務。

明報記者

（抗疫新階段）