27人不適 港產洪瑞珍三文治無牌經營

稱疫下無法接觸屋署難續牌

食環：服務維持正常

衛生防護中心表示，昨新增9個進食有關三文治的群組，涉及5男15女，年齡介乎1至68歲。他們在5月18至21日進食有關三文治，約4至43小時後先後出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等。中心表示當中16人曾求醫，其中5人需入院治療，所有人目前情况穩定。

食物安全中心前晚公布，「洪家手作三明治──洪瑞珍二代」的食物製造廠涉嫌無牌經營，該店昨在facebook專頁表示，受疫情影響，相關部門於過去3個月近乎停止服務，多次請求政府部門無果，致使暫准牌照與所須正式牌照未能依時續牌。

食環署昨回覆本報表示，疫情期間署方牌照組服務維持正常。署方稱，去年10月16日向有關處所發出暫准食物製造廠牌照，有效期至今年4月15日；該署正處理其食物製造廠牌照的申請。

稱停業會令員工失業 冒險營業

「洪家手作」向本報記者表示，申請牌照要先由屋宇署審批其建築圖則，惟由2月起無法接觸屋宇署，故無法續牌。被問為何無牌經營，該店表示食環署5月曾派人巡查，當時知悉該店無牌經營，但僅稱「快點申請」。該店又稱，如停業，所有員工都會失業，「因為不是過期很久」，故冒險營業。

該店在facebook稱會因應食安中心指引全線停業至少14日，會在牌照發出後才繼續營業；又表示事發後已立刻內外大清潔及會深入了解事件，對受影響客人表示深切抱歉。