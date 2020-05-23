旅局倡旅遊氣泡 與中韓泰台互遊

需進出毋須隔離 「否則不切實際」

旅發局昨公布旅遊業復蘇計劃進度，程鼎一表示將按3個步驟復蘇，先是鼓勵本地遊，下一步是與疫情受控的旅遊目的地互相建立有限度旅遊，最後是全面恢復國際旅遊。他預計建立旅遊氣泡的時間不會太久，「明年不太可能」；又稱有航空公司於下月底增小量航班，預計長途客最快第4季、甚至是明年才逐步恢復。

程表示，建立旅遊氣泡要符合多個條件，包括兩地疫情受控、基本交通恢復、沒封鎖措施、出入境限制放寬，包括進出兩地均毋須隔離，「否則開放是不切實際」。他說已向港府建議，先與韓、泰、台、內地等政府研究旅遊氣泡方式。

本地遊方面，旅發局下月中推出「旅遊就在香港」計劃，推介多條本港遊路線，主題包括天際線、美食等；另會將全港逾1.1萬個消費優惠集中同一平台，並推「消費換本地遊」計劃。他強調，推出本地遊會考慮疫情發展，並會遵從政府的防疫要求。

專家倡抽樣檢驗 堵截無病徵患者

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認同，現可商討旅遊氣泡，問題在於何時及如何實行，內地除武漢、黑龍江、吉林外，其他省市疫情似乎受控，韓國亦算開始受控，但他稱部分患者沒病徵，建議維持抽樣驗病毒，不應自由出入境。