7．28速龍小隊指揮官出庭 控方撤特別通道申請 官斥「嘥時間」

控方昨日甫開庭表示，撤回有關速龍小隊成員使用特別通道出庭的申請，並謂「有另一種方式處理」。法官郭啟安接納撤回申請，但批評控方「嘥咗啲時間」。

稱示威者轉入後巷

3人掘頭路被捕

涉案其中一隊速龍小隊的指揮官，高級督察潘誦騏出庭作供。潘在庭上稱，案發當日是由機動部隊訓練警司葉本儒負責下令速龍小隊及指示整體行動，他的部下有21人，其中18人行動，3人駐守警車。

潘誦騏憶述，當天收到指示，協助一般防暴警員在德輔道西設防，穿綠衣的防暴警在防線前排，穿深藍衣的速龍小隊則站後排，一直跟隨防暴警推進。

潘續稱，防線接近奇靈里時，他目睹有示威者轉入奇靈里，遂指揮隊員追隨。潘誦騏亦有追隨，發現有示威者進入奇靈里後逃入港鐵站，他指示隊員「唔好再進入港鐵站」，並沿「東慈商業中心後巷」往西源里方向巡邏。

當潘抵達西源里，發現2女1男站在掘頭路圍欄附近，惟他當時無拘捕，再巡邏折返後發現該2女1男遭3名速龍小隊人員拘捕，罪名是「非法集結」、「未經批准集結」及「管有攻擊性武器」。

辯方質疑巷內有街坊

指揮官認有可能

辯方盤問指出，奇靈里當時除了示威者，仍有駐足圍觀的「街坊」；潘誦騏同意。辯方追問，是否不排除仍有「八掛」市民留低，潘則謂「如果忍受到催淚煙，我唔排除𠵱個可能性」。審訊押後6月1日續。

【案件編號：DCCC872/19】

（反修例風暴）