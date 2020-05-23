海園三度舉債 借中銀逾42億 54億撥款審3日未表決 泛民批逼港人「包底」

貸款一年內到期 政府無擔保

海洋公園撥款申請未如預期昨日表決，海洋公園回覆稱，31億元貸款將於未來一年到期，現金流只能維持營運至6月底，除了貸款，員工、承辦商及供應商、贊助商等其他債權人，均有可能入稟法院要求清盤，屆時情况將變得非常複雜。

中銀副總裁為海園董事

劉鳴煒指有避嫌

據立法會文件，公園曾於2016年3月向中銀借26.38億元「重新發展計劃」重新融資的商業貸款，同時向中銀借6.5億元「大樹灣發展項目」的商業貸款，去年10月再向中銀借10億元商業循環信貸，3筆貸款最後還款期均是2020/21年度。園方2015/16年度起開始還錢，已還本金11.68億元。

多名議員質疑園方三度向中銀舉債。公民黨陳淑莊引用廣告「借定唔借，還得到先好借」，表示公園去年已申請循環信貸應急，現申撥款「會否遲咗少少呢？」

去年借循環貸款應急

朱凱廸倡與中銀協商推遲還款期

公民黨譚文豪稱政府無為3筆債作擔保，為何估算公園倒閉需100億元，包括政府要幫海洋公園還債？他又問到，海洋公園董事局成員龔楊恩慈是中銀副總裁，龔是否有份批貸款。

議會陣線朱凱廸質疑政府無為公園做擔保，僅內部審批其借貸，沒交上立法會討論，做法「更衰」，批評政府現在逼港人為中銀「包底」。

朱又表示，既然54億元撥款中有31億元是用作還債，但原來貸款全由中銀借出，促園方與中銀協商推遲還款期半年，政府半年後一併將新方案及貸款額交上立法會審批，立法會現可批出24億元供公園營運一年。有建制派議員質疑二人針對中銀。

邱騰華：政府擔保與否都被批評

商務及經濟局長邱騰華回應，政府擔保園方借貸，被指是政府「包底」，無擔保又被批評，形容指控屬「莫須有」，「總之政府怎樣做都是錯」。海洋公園董事局副主席劉鳴煒補充，首兩筆有關中銀的貸款批出後，龔楊恩慈才加入董事局，2017年再向中銀貸款時，龔亦有申請及避嫌；又稱除了中銀，還有其他債權人涉不同金額，但未能仔細披露，因涉及隨後的談判及協商。

朱凱廸動議傳召龔楊恩慈，譚文豪動議傳召前旅遊專員朱曼鈴，民主黨胡志偉則動議傳召海洋公園前主席盛智文、前經濟發展及勞工局長葉澍堃、前財經事務及庫務局長馬時亨、前旅遊事務專員鄭汝樺，3項傳召動議分別經表決後被否決。