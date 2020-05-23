操控少女賣淫 3女被控

高峰兩日接客8次 腹痛拒接遭勒索

3名被告依次為售貨員黃科恩（20歲）、西醫診所護士石素斯（22歲）及美甲師陳映貝（21歲）。3人同被控於今年5月3至11日之間，明知而完全或部分依靠女子X賣淫的收入為生。另石及陳涉於5月12至16日之間，為獲益而以恫嚇方式，不當地要求女子X交出33,400元。

據了解，16歲事主X本身從事PTGF（兼職女友），經首被告介紹下認識其餘兩名被告。3名被告遂幫X安排交通「接客」，每次交易肉金為2600元，事主X獲1000元，餘下1600元由3名被告拆帳。

案發期間，X曾於兩日內接客8次，其後因腹痛拒絕再接客，遭石及陳恐嚇，要求她交出3萬元，否則會在網上公開她的性交片段、貼街招及騷擾其家人。X於是報警求助，獲送院檢查後證實染上性病，屬短期內的性感染。她現時仍留醫。

【案件編號：WKCC1362/20】