操控少女賣淫 3女被控

【明報專訊】3名年輕女子涉安排一名任兼職女友的16歲少女賣淫，高峰期間兩天內接客8次。少女一度因腹痛拒絕接客，被勒索3萬元，最終報警求助，送院檢驗後證實染上性病。3名涉案女子被控依靠他人賣淫為生，其中兩人另被控勒索罪，昨在西九龍裁判法院提訊，暫毋須答辯。案件押後至5月28日再訊，以待警方完成認人手續，期間各被告須還押。控方表示，3人或會改控更嚴重的「控制他人賣淫」罪。
高峰兩日接客8次 腹痛拒接遭勒索
3名被告依次為售貨員黃科恩（20歲）、西醫診所護士石素斯（22歲）及美甲師陳映貝（21歲）。3人同被控於今年5月3至11日之間，明知而完全或部分依靠女子X賣淫的收入為生。另石及陳涉於5月12至16日之間，為獲益而以恫嚇方式，不當地要求女子X交出33,400元。
據了解，16歲事主X本身從事PTGF（兼職女友），經首被告介紹下認識其餘兩名被告。3名被告遂幫X安排交通「接客」，每次交易肉金為2600元，事主X獲1000元，餘下1600元由3名被告拆帳。
案發期間，X曾於兩日內接客8次，其後因腹痛拒絕再接客，遭石及陳恐嚇，要求她交出3萬元，否則會在網上公開她的性交片段、貼街招及騷擾其家人。X於是報警求助，獲送院檢查後證實染上性病，屬短期內的性感染。她現時仍留醫。
【案件編號：WKCC1362/20】
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