8米斷枝擊頭 七旬翁命危

事發於昨晨近9時，沙田博康邨街市對開行人路一棵大樹樹枝突然塌下，一名居於邨內的73歲姓黎老翁走避不及，頭被擊至頭破血流，一度陷入昏迷，其後回復清醒，由救護員送院搶救後，至昨晚情况危殆。涉事樹枝約8米長、直徑約20厘米，從6米高塌下後斷成數截。

學者稱大樹早嚴重腐爛

香港教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇表示，案中倒塌的大樹為銀合歡，屬野生的入侵樹種，從樹枝殘骸相片觀察，該堆樹枝多個位置樹皮發黑，橫切面樹心明顯深色，部分斷枝上亦無樹葉，相信該棵銀合歡早已嚴重腐爛有倒塌危機。詹稱現時本港私人管理公司常以價低者得方式招標聘用樹藝公司，中標者經驗和專業知識成疑，是次事件或與樹木失修有關，又稱塌樹壓傷途人事故中，警方往往把樹木殘骸當垃圾清走，未有檢走交予樹木專家調查，有礙事主追究責任。

區議員促全面驗邨內樹

房屋署稱博康邨屬租者置其屋屋邨，着本報向該邨管理公司富城物業管理有限公司查詢。記者數度致電富城查詢，接線職員均稱負責人正開會，截稿前未有回應事件。沙田區議員趙柱幫稱，涉事管理公司平日有3個「花王」在屋邨打理植物，翻查法團紀錄，該公司每年會請人驗樹，但不清楚今年是否已驗樹，但已要求對方即時全面檢驗邨內樹木安全，避免再生意外。