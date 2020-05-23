海關指「非中國製」未提供認證 自救口罩涉違商品例 常委被捕 眾志批打壓

眾志早前採購逾百萬個口罩，並稱首批35萬個將會與「黃店」合作發售，口罩外盒以黃色設計，印有「35THX」字句，宣傳立法會民主派議席過半信息，及畫上港人戴防毒面具的圖案。眾志秘書長黃之鋒早前稱，上次公布在洪都拉斯採購口罩後，引起大批中國商人在當地搶購，令價格升了3倍，故是次不透露來源地，只列明「非中國製」。

口罩合標準 海關檢935盒籲停用

海關昨稱，早前接獲舉報指有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」、「ASTM Level 1」、「BFE≥95%」、「Fluid Resistance」及「PFE≥95%」標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱。海關試購後，將樣本送往化驗所測試，結果證實樣本符合含菌量標準，但稱該商戶一直未能提供認證，證明相關口罩符合所作的標示聲稱，海關昨搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址的處所，檢獲935盒、每盒35片裝，共32,725片外科口罩，市值約9.36萬元，並拘捕一名24歲男子，涉嫌違反《商品說明條例》，現已保釋外出。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。海關並呼籲市民暫時停用該款外科口罩。

眾志斥政治掛帥 藉商品例搜總部

眾志昨晚發聲明，證實海關以違反《商品說明條例》拘捕負責口罩採購工作的常委梁延豐，並搜查眾志辦公室。聲明引述海關稱，該款口眾「數據規格不符」，並質疑「若該批口罩生產於香港或台灣，則可能不符包裝盒上『Not made in China』的標示」。眾志批評海關「政治忠誠掛帥」，將《商品說明條例》應用於政治審查，突然拘控該會成員，並在該條例賦權下毋須搜查令進入眾志總部搜查，「居心路人皆知」。