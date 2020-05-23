談檢討機制 教局：要充分體現監管考試角色

教育局早前稱會檢討考評機制，並派專隊調查考評局。據教育局提交立法會的文件，當局派出熟悉課程和質素監管的人員到考評局了解文憑試出題和審批試題的機制，及今次準備歷史科考卷的過程中有否嚴謹跟從機制。文件又指出，考評局雖是被賦權策劃及舉辦文憑試，但鑑於今次事件引起社會非常大的關注，當局會檢討現行機制，以「充分體現」教育局在文憑試的監管角色。

考評局前高層：估算方法保考生利益

葉建源昨對教育局予以譴責，稱取消題目對整個考評制度嚴重衝擊，亦摧毁香港學術自由、破壞香港考評制度，認為考評局在教育局強大壓力下取消歷史科爭議試題，但理由難以服眾。

考評局前秘書長唐創時認為，考評局擁有很多經驗處理考試公平問題，現時估算方法盡量保障了考生利益，「愈多數據、評分愈公平」。他說，以往公開試亦曾以估算方式評估考生，有一定經驗，公開試有時亦會就分數作調整，加上考評局經過多次會議仔細審議，希望公眾對考評局的決定有信心。