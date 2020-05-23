「任何話題也可以敏感」 考生嘆考試制度公信盡失

歷史教師：日後難教學出題

事件涉及歷史科卷一共60分，被取消試題佔8分。過去長時間參與考評局工作的中文大學卓敏教育心理學講座教授侯傑泰預料，現時估算方法按整屆考生表現，再按比例「補分」，「其他題叻人幾多，8分題叻番人幾多」，惟他認為，採用愈多數據，結果愈準確，認為如以其餘題目整體表現估算，會更準確。

歷史科教師張往說，任何方法也難以彌補取消試題帶來的不公情况，不少學生亦有修讀中史，對中國近代史了解較深，該部分考生或有較大變數。他認為考評局亦須向歷史科教師交代評卷準則，否則教師日後難以出題和教學，「如何可讓學生全面了解歷史？」

應屆歷史科考生吳同學說，考評局決定取消試題，考生也沒辦法，「不想取消，但最終還是要取消， 總有啲可惜同唔開心」，認為浪費了學生時間及筆墨。他又說，開了此例後，任何話題都可以是「敏感」 ，「權不在考生手上」 ，認為香港考試及教育制度不再有公信力，故學生最重要還是「讀好書、學好歷史」，「不可對歷史有偏見，一分證據講一分話」 。

另一應屆歷史科考生楊同學冀入讀歷史系，較緊張歷史科成績，認為以現時方法估算分數，「信心小了」，但現時已有定案，可收拾心情專心應付文憑試最後一科。