考評局DQ試題 認易致偏差演繹 兩方法評估該題分數 取較高者

中學生組織稱下周提覆核 信有勝算

「中學生行動籌備平台」早前表明，一旦試題遭取消，將入稟申請司法覆核。平台發言人鄭家朗昨稱，下周內會針對教育局提出取消試題的原因是否恰當提出司法覆核，並會申請禁制令，禁止考評局改動試題。他說，上周教育局召開記者會譴責後，考評局才考慮取消試題，直至昨日「跪低」，此為法庭會考慮的事實，認為司法覆核有一定勝算。

上周DSE歷史科卷一2（c）分題要求考生評論「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，教育局上周五（15日）史無前例要求考評局取消該試題。據教育局昨提交立法會的文件，局方認為考題提供的資料易誤導考生、設題方式未能符合課程及評估指引中的宗旨及目標，不宜以開放式題型提問，以及無法設計評分標準。

稱參考資料欠全面 歷史場景不合宜

考評局昨公布，委員會周一及前日就該分題詳細討論，並經過考評專業、課程範圍、考生利益多方面考慮，決定取消該分題。考評局認為該題設計偏離中四至中六歷史科《課程及評估指引》的學習及評估目標，參考資料只摘錄部分，題目的提問用語亦欠全面，易使考生在短促的考試時間內作出偏差或片面的演繹及回答；又稱題目設定雖屬開放式題型，但以中學公開試而言，設置於二十世紀上半葉中國的歷史場景並不合宜，未能貫徹文憑試的公平考核，以及在設題時須按指引處理敏感議題的原則。

考評局稱，擬定通過兩種方法估算考生可能取得的分數（見表），認為兩種方法從考試所評核的知識和能力兩方面出發，最終按學生個人較強的方面作出分數調整。考評局亦決定，該試題將從題庫內删除，不會作為日後設題的參考選材，將來設題時，會更留意考評與課程及教學的配合。

教聯表支持 教協稱極度遺憾

教協對考評局取消有關試題表示極度遺憾，形容決定嚴重衝擊行之有效的考評制度及教育專業，對考生帶來嚴重不公，並對教育局的做法予以譴責，批評教育局直接向考評局施壓，令試題在未經本科教師的專業討論下取消。教協認為教育局以政治凌駕教育，破壞既有考評制度，影響相當深遠。

教聯會則支持考評局決定，重申有關題目誤導考生批判不具爭議的史實。該會表示，利弊比較的功利分析淡化了道德判斷的嚴肅性，傷害國民感情，影響深遠，不符課程目標，有違專業，損害考生利益，必須取消。教聯會又稱，過去考評局亦有因試題未達有效評估考生能力而決定取消，說明取消題目有先例，具備既有確保不影響公平評估考生能力的機制。

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