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【Emily】曾與梁繼平編撰《香港民族論》 舊戰友轟李啟迪骨氣換入場券

【明報專訊】曾經同港大學生會《學苑》時任總編輯梁繼平編撰《香港民族論》嘅李啟迪，噚日喺《明報》觀點版撰文「致繼平的信 」，話香港獨立並非選項，希望尋找喺一國兩制框架下對香港最佳狀况。此文一出，昔日嘅學運領袖紛表達不滿，港大學生會前會長馮敬恩、孫曉嵐，眾志秘書長黃之鋒，學聯前秘書長周永康等，都喺網上回應。其中孫曉嵐狠批李啟迪，話「也許此文是他為成為政商界的入場費，但他已輸了人的 integrity（骨氣） 和尊重」。

2015年，時任特首梁振英喺施政報告抨擊港大《學苑》嘅「香港民族論」主張，《香港民族論》一書被CY 「加持」後一紙風行，亦被視為提倡港獨嘅書。

分享近年新看法 話港獨非選項

李啟迪有份編撰《香港民族論》，幾年過去，𠵱家佢認為「香港獨立並非選項」，喺文中向因闖入立法會流亡海外嘅梁繼平講，「我想藉這個機會，和你討論近年來的新看法。在理解到香港獨立並非選項的現實情况之後，我會希望能尋找在一國兩制框架之下對香港最佳狀况」。

孫曉嵐質疑李係「公開向政商界宣稱我不是港獨分子了」，認為佢將文章刻意寫成「給繼平的信」，係要分道揚鑣，話包括梁繼平在內，好多抗爭者身陷囹圄、流亡海外，但李已經在想「富貴」。

相關字詞﹕港獨 梁繼平 李啟迪 香港民族論

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