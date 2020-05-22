【Emily】曾與梁繼平編撰《香港民族論》 舊戰友轟李啟迪骨氣換入場券

2015年，時任特首梁振英喺施政報告抨擊港大《學苑》嘅「香港民族論」主張，《香港民族論》一書被CY 「加持」後一紙風行，亦被視為提倡港獨嘅書。

分享近年新看法 話港獨非選項

李啟迪有份編撰《香港民族論》，幾年過去，𠵱家佢認為「香港獨立並非選項」，喺文中向因闖入立法會流亡海外嘅梁繼平講，「我想藉這個機會，和你討論近年來的新看法。在理解到香港獨立並非選項的現實情况之後，我會希望能尋找在一國兩制框架之下對香港最佳狀况」。

孫曉嵐質疑李係「公開向政商界宣稱我不是港獨分子了」，認為佢將文章刻意寫成「給繼平的信」，係要分道揚鑣，話包括梁繼平在內，好多抗爭者身陷囹圄、流亡海外，但李已經在想「富貴」。