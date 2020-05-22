幼嬰墮牀入院 醫院報警家屬不解

瑪嘉烈醫院回應稱，一名5個月及一名1歲大的男嬰，早前分別因頭部受傷先後入住該院，兩名病童均曾接受兒科深切治療，其後已先後轉到兒科普通病房留醫，目前情况穩定。院方懷疑兩名男嬰入院時的傷勢有可疑，昨日報警，會配合警方調查。警方稱兩案暫列虐兒，交由深水埗警區刑事調查隊第9隊跟進，暫未有人被捕。

原抽中駿洋邨 稱倘遷入或避意外

該名5個月大男嬰一家九口蝸居於深水埗一個不足200呎的劏房內，單位內有一房，放有一張碌架牀。男嬰的21歲母親稱，她和男嬰睡下格牀，胞弟則睡上格牀。上月26日，由於要清潔下格牀，她把男嬰放到上格牀，清潔期間她上廁所，在廁所聽到男嬰哭聲，出來便發現兒子跌在地上，左後腦受傷，驚慌下自行坐的士到醫院求醫。

男嬰外公Hussain Tanweer稱，一家九口於2015年申請公屋，並於2019年11月14日獲分配火炭駿洋邨單位，當時一家人曾到駿洋邨選單位，因新建成，一家人也很滿意，但其後因疫情關係，駿洋邨轉為隔離營而無法入住，得知消息後只感失望不滿。他一家本月中再獲安排入住荔景邨，但該處已45年樓齡，家人認為環境骯髒及嘈吵，只好放棄。

男嬰舅父Bilal認為，當初若能搬入駿洋邨，家居空間較大可放置嬰兒牀，或可避免意外。他又稱，胞姊事發當日沒有報警，男嬰留醫期間情况良好，仍然精靈，至今晨其傷勢未見異樣，不明白醫院為何事隔一個月後突然報警。