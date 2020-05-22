惡意網域首4月增一半 1/4涉「新冠病毒」

787宗針對香港 訛稱賣口罩冒政府網站

疫情期間，警方的情報收集中發現有79,926個惡意域名，當中787個是針對本港的攻擊，相比去年只有525個針對香港的攻擊，增加近五成。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司林焯豪解釋，惡意網域主要分兩類，一是訛稱賣醫療用品及口罩，騙取受害人金錢；二是假冒政府或官方機構網站，盜取個人資料及發放虛假消息。網絡安全組偵緝督察袁熙補充，在787個惡意域名中，192個以新型冠狀病毒相關字眼註冊。

騙徒扮外國金融機構 港企險被騙1800萬

網絡安全組總督察黃靜嫻稱，其中一宗電郵騙案的騙徒扮外國金融機構，寄電郵予本地一所公司會計部，要求匯款。公司不虞有詐，匯款1800萬元後才知被騙，幸好時差問題，警方可「截住」款項。另有公司被假冒賣口罩及醫療用品的網站欺騙，以2000萬元訂購物資後才知該公司並不存在。

警方今年5月14至20日舉行「馭風行動」，移除713個寄存在香港的惡意網域，這713個網域涉64宗個案，當中有67個本地受害者，涉784萬元。另外，有74個因涉及外國網域而未能立刻刪除，袁熙表示，會透過香港電腦保安事故協調中心要求外國公司刪除該些網站。

首季網上商業騙案增3倍 涉款升5倍

除防疫物資騙案，疫情多了人留家，流行玩遊戲機，亦流行在家煮食，警方亦留意有騙徒於二手銷售平台行騙，訛稱有遊戲機或廚具售賣，騙錢後逃之夭夭。警方補充，網上商業騙案2020年第一季共2476宗，比上年同期增加1853宗，達3倍；涉案金額6320萬元，比上年同期增加5290萬，增加514%。

黃靜嫻建議，市民瀏覽網站或輸入資料前應多留意網站資訊，例如嘗試致電外國網站電話，或以google地圖查看網站聲稱地址是否準確，判別網站真偽。