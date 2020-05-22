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商家倡政府「搭橋」覓科學團隊

【明報專訊】「從商人角度看，科學、技術……這些沒接觸過真覺得遙不可及，但當認識後就不會感覺太遙遠。」水療中心Amooma創辦人鄭冠宙年初於疫情開始時，認識專做技術商品化的科日發展行政總裁徐光海，花了個多月將空間消毒霧劑配方應用於香薰化霧器，打開新商機：與瑞士香薰化霧器品牌合作研發消毒用的化霧器。他認為，中小企商家最擔心科學團隊可信度，建議政府「搭橋」讓商界接觸科學團隊，促成技術商品化。

「紅娘」助聯繫瑞士品牌 研新產品

鄭冠宙說，疫情最初、政府未要求美容院關閉時，已關注水療中心衛生，於新年期間認識徐光海後，通過他物色可用技術，而美容院大多設有香薰化霧器，剛巧可配合空間消毒霧劑的配方。化霧器可將消毒劑的粒子變細，漂浮在空氣消毒，適用於室內環境，其後更推出手提式化霧器，隨時隨地可用。

整個製作連同測試，鄭冠宙與科學團隊只消個多月完成，他們形容為「奇蹟」，正因為該技術非大學專利，可快速轉移，其後更接觸到瑞士香薰化霧器品牌，向對方解釋本地研製的空間消毒霧劑配方，獲得合作研發消毒用化霧器的機會，「輸出香港科研」。

不過，鄭冠宙說，要中小企應用新科技、開展新嘗試並不容易，「商家會憂慮科學團隊是否可信？投資有否回報？如不成功就新產品開拓市場，豈不是將錢倒入鹹水海？」鄭冠宙認為，政府可就上述「痛點」提供解決或紓緩方法，如作為橋樑搭通中小企及獲認可的科學團隊；另亦可考慮為產品認證，令市場更受落。

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