港聞

港聞二

稱商品化需市場技術人才 技術轉化紅娘：3要求缺一不可

【明報專訊】「我2010年在科大讀本科的時候已參與技術商品化，但當時社會仍未積極討論。」本科為化學系、後取得電子工程博士學位的徐光海笑言，自己本科成績不夠好才跟着教授做研究，獲得多次參與技術商品化的機會，包括食肆用的「慳氣炒爐」、黃大仙祠的「減少煙香系統」等。畢業後他自組公司繼續做「紅娘」，撮合不同的技術及工商業界。徐光海認為，技術商品化需要有市場、技術及人才，形容「3個要求，缺一不可」，才能讓技術離開象牙塔，走入市場。

明報記者 林穎茵

稱最大問題缺人處理轉化

創新科研及技術除了機構研發，本地大學亦貢獻良多，部分大學設有「知識轉移處」管理知識產權、專利及促成商品化，科日發展行政總裁徐光海自組公司，成為大學以外的「知識轉移處」。「大學有太多技術，但不是產品，工商業界要的其實不是技術，是產品。」修讀本科時已開始參與技術商品化項目的徐光海認為，技術商品化最大問題在於缺人在技術與產品中間處理轉化的工作。

院校「知識轉移處」管理知識產權，將技術授權，但不參與中間的轉化過程，要靠商家將技術變成應用並發掘市場。徐說，若以投放資金計，學校研發僅佔10%；30%用於轉化，包括：尋市場、製雛形、測功能、量產成品，他指此環節至為重要；其餘的60%資金用於銷售及推廣。他公司與工商業界有聯繫，可為商家物色技術，同時參與轉化過程，最近因應疫情成功將「空間消毒霧劑」配方轉化成產品，用於化霧機中（見另稿）。他指技術商品化必須有市場、技術及人才，若無市場，多宏大的技術也無用武之地。

創科署：加強量化資助成果 徐光海：應放寬資助

不少大學的研究除獲研究資助局撥款，部分以產業為本及具商品化潛力的應用研發項目獲「創新及科技基金」下的「創新及科技支援計劃」資助，該計劃推出近20年，批出逾94億元予超過2622個項目。創新科技署沒備存項目商品化數據，但稱日後會加強要求資助項目有商品化考慮，量化資助成果。曾獲基金資助的徐光海認為，難以量化研究資助與商品化成果的關係，「不是所有研究都有商品化成果，有些研究如無開展過就無後續，更難論技術商品化」，他反認為資助應放寬，容許更多彈性及可能性。

（創科商品化系列之二）

【系列完】

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