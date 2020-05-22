港聞

港聞二

泛民提49國歌法修訂 政府：33項不可提出

【明報專訊】《國歌條例草案》（國歌法）下周三（27日）審議，政制及內地事務局昨回覆立法會秘書處，表示全由民主派議員提出的49項修正案中，認為33項為不可提出的修正案，亦不支持剩餘的16項修正案。有民主派立法會議員認為，最終仍要看立法會主席梁君彥會否批准討論，但他們一定會反對國歌法通過。

稱大多涉刪去或改變立法原意

亦不支持剩餘16項

33項被指「不可提出」的修正案中，大部分被指涉及刪去或改變條例草案的立法原意，當中由人民力量陳志全提出的其中一項修正案，要求在草案第9條增加要教育學生「國歌作詞人及作曲人的生平及死因」；工黨張超雄亦要求加入「愛國不等於愛政府」的細項。政府信件稱，認為兩項修正案與「國歌的歷史」無關，如修正案獲通過，將偏離內地《國歌法》第11條「教育學生了解國歌的歷史和精神內涵；遵守國歌奏唱禮儀」的立法原意，故按《議事規則》不應獲准提出。

陳志全倡教詞曲作者死因 當局指無關國歌歷史

政府亦不支持剩餘的16項修正案，當中有兩項旨在降低觸犯國歌法後的刑罰水平，政府在信中表示，國歌法的刑罰水平與侮辱國旗或國徽刑罰一致，認為合適；而有3項修正案旨在縮短國歌法的特定檢控時限，政府認為觸犯相關法例的個案很大可能牽涉大量人或網上行為，認為修訂會影響條例有效執法，故不支持。按條文，違者最高可判罰第5級罰款（5萬元）及監禁3年。

冀梁君彥容許討論 陳淑莊：必會反對草案

陳志全表示，不同人對國歌的歷史均有不同的理解，認為政府是以主觀判斷剝奪議員修訂法例的權利。他認為政府就其提交的修正案的批評完全沒理據，期望梁君彥批出其提交的所有修正案。

公民黨陳淑莊表示，最後修正案能否討論，仍要看梁君彥的決定，印象中過去政府不支持的修正案，梁也曾容許討論，而她於會議上一定會反對國歌條例草案。

上 / 下一篇新聞

劉小麗呈請勝訴 陳凱欣裁非妥為當選 官稱未獲機會解䆁立場 重大不當
劉小麗呈請勝訴 陳凱欣裁非妥為當選 官稱未獲機會解䆁立場 重大不當
羅冠聰：宣誓無效裁決再非DQ理由
羅冠聰：宣誓無效裁決再非DQ理由
警員佐級會上訴部分得直 禁查選民冊 候選人、政黨、傳媒豁免
警員佐級會上訴部分得直 禁查選民冊 候選人、政黨、傳媒豁免
7．21 10個月 市民商場叫口號 警發限聚告票
7．21 10個月 市民商場叫口號 警發限聚告票
油價加多減少 油商7年「食水」翻倍 消委：進口價成本欠透明 盼賦權競委調查
油價加多減少 油商7年「食水」翻倍 消委：進口價成本欠透明 盼賦權競委調查
料競委增權難解決 學者倡引入多類油
料競委增權難解決 學者倡引入多類油
車主不滿高價剪油卡 Uber司機跨區入「平油」
車主不滿高價剪油卡 Uber司機跨區入「平油」
中科覆核沙中線報告 稱委員會未盡責調查
中科覆核沙中線報告 稱委員會未盡責調查
54億救亡撥款今續審 邱騰華提Plan C 海洋公園研轉型縮機動遊戲投資
54億救亡撥款今續審 邱騰華提Plan C 海洋公園研轉型縮機動遊戲投資
被問債主是否中銀 無正面回應 邱：問劉鳴煒 劉：看立會文件
被問債主是否中銀 無正面回應 邱：問劉鳴煒 劉：看立會文件
圍噴記者鄧炳強致歉 允調查無承諾不濫暴
圍噴記者鄧炳強致歉 允調查無承諾不濫暴
顧委會將設工作組 研令港台節目符約章
顧委會將設工作組 研令港台節目符約章
曾志豪：《頭條》本季餘5集 未必全播出
曾志豪：《頭條》本季餘5集 未必全播出
一日增8個案 全巴基斯坦輸入 連續7天無本地感染 醫局：無川崎症童染疫
一日增8個案 全巴基斯坦輸入 連續7天無本地感染 醫局：無川崎症童染疫
稱商品化需市場技術人才 技術轉化紅娘：3要求缺一不可
稱商品化需市場技術人才 技術轉化紅娘：3要求缺一不可
商家倡政府「搭橋」覓科學團隊
商家倡政府「搭橋」覓科學團隊
惡意網域首4月增一半 1/4涉「新冠病毒」
惡意網域首4月增一半 1/4涉「新冠病毒」
幼嬰墮牀入院 醫院報警家屬不解
幼嬰墮牀入院 醫院報警家屬不解
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「張竹君」登中史科試卷 清末民初中國赤十字會會長
【Emily】「張竹君」登中史科試卷 清末民初中國赤十字會會長
【Emily】阿尹收回 唔用賤形容何君堯
【Emily】阿尹收回 唔用賤形容何君堯
【Emily】曾與梁繼平編撰《香港民族論》 舊戰友轟李啟迪骨氣換入場券
【Emily】曾與梁繼平編撰《香港民族論》 舊戰友轟李啟迪骨氣換入場券
【Emily】被問邊間媒體 TVB記者答「東方星島」
【Emily】被問邊間媒體 TVB記者答「東方星島」
【Emily】港區人代團馬逢國冧莊團長
【Emily】港區人代團馬逢國冧莊團長