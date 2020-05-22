泛民提49國歌法修訂 政府：33項不可提出

稱大多涉刪去或改變立法原意

亦不支持剩餘16項

33項被指「不可提出」的修正案中，大部分被指涉及刪去或改變條例草案的立法原意，當中由人民力量陳志全提出的其中一項修正案，要求在草案第9條增加要教育學生「國歌作詞人及作曲人的生平及死因」；工黨張超雄亦要求加入「愛國不等於愛政府」的細項。政府信件稱，認為兩項修正案與「國歌的歷史」無關，如修正案獲通過，將偏離內地《國歌法》第11條「教育學生了解國歌的歷史和精神內涵；遵守國歌奏唱禮儀」的立法原意，故按《議事規則》不應獲准提出。

陳志全倡教詞曲作者死因 當局指無關國歌歷史

政府亦不支持剩餘的16項修正案，當中有兩項旨在降低觸犯國歌法後的刑罰水平，政府在信中表示，國歌法的刑罰水平與侮辱國旗或國徽刑罰一致，認為合適；而有3項修正案旨在縮短國歌法的特定檢控時限，政府認為觸犯相關法例的個案很大可能牽涉大量人或網上行為，認為修訂會影響條例有效執法，故不支持。按條文，違者最高可判罰第5級罰款（5萬元）及監禁3年。

冀梁君彥容許討論 陳淑莊：必會反對草案

陳志全表示，不同人對國歌的歷史均有不同的理解，認為政府是以主觀判斷剝奪議員修訂法例的權利。他認為政府就其提交的修正案的批評完全沒理據，期望梁君彥批出其提交的所有修正案。

公民黨陳淑莊表示，最後修正案能否討論，仍要看梁君彥的決定，印象中過去政府不支持的修正案，梁也曾容許討論，而她於會議上一定會反對國歌條例草案。