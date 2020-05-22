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一日增8個案 全巴基斯坦輸入 連續7天無本地感染 醫局：無川崎症童染疫

【明報專訊】本港昨日新增8宗新型冠狀病毒輸入個案，全部由巴基斯坦返港，是連續第7天無本地個案。另外，醫管局早前稱本港有川崎症兒童抗體測試初步陽性，昨日澄清經進一步化驗後證實當中無人帶中和抗體，即川崎症並非源自有關病毒。

新增8宗輸入個案，患者全由巴基斯坦返港，均由檢疫中心送院，當中7人分別屬於3個家庭，另一人是單獨往當地探親返港後確診。本港至今累計1063宗確診個案和1宗疑似。

衛署：1000巴國返港者20確診 比例高

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉及多個家庭確診、數字較多，但屬預期之內。她說至今為1000多名由巴基斯坦返港者驗病毒，約20人確診，比例偏高，會維持對從當地抵港者的檢疫措施。

衛生署上周開始為機場工作人員檢測病毒，至今驗了600個樣本，全部陰性；出現本地群組個案的梨木樹邨第5座，至今約2000名住客檢測，亦是全部陰性。

外國出現多宗疑似與新型冠狀病毒相關的川崎症個案，醫管局邀請今年確診的川崎症兒童作新冠病毒檢測，局方早前稱14名川崎症兒童中3人抗體測試初步陽性，其後進一步測試只剩一人初步陽性。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨日再表示，至今為18名川崎症兒童測試，無發現有人帶新型冠狀病毒中和抗體。

稱川崎症致免疫系統紊亂 測試或現交叉反應

對於早前出現「假陽性」，庾慧玲解釋川崎症有可能引起免疫系統紊亂，或產生不同的抗體，在抗體測試中可能出現交叉反應，陽性不代表有新型冠狀病毒中和抗體，經過較準確的新一輪測試，將病人的血清滴到病毒看是否能阻止病毒破壞細胞，無發現有人帶中和抗體，將繼續邀請其他川崎症患者做血清檢測。

截至周三共14名康復者「復陽」。庾慧玲表示，康復者出院後病毒測試仍有可能呈陽性，但不代表仍有感染，會看是否有病徵等因素考慮需否再入院治療。

疫情下全民戴口罩和保持個人衛生，本港連續第5周實驗室監測錄得零宗季節性流感。今年初冬季流感季節只持續了5周，遠較前兩年12和14周短，學校和院舍流感樣疾病爆發、流感嚴重個案宗數都是近5年最少，流感季亦無錄得兒童死亡個案。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒 新冠肺炎

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