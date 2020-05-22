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港聞二

顧委會將設工作組 研令港台節目符約章

【明報專訊】港台節目《左右紅藍綠》及《頭條新聞》先後被通訊局裁定投訴成立並警告。港台顧問委員會昨早與商務及經濟發展局長邱騰華會面，主席陳建強說，委員會一致認同通訊局理據，並將啟動工作小組研究如何令港台節目符合《港台約章》，包括準確持平、推動國民身分認同等。廣播處長梁家榮並無獲邀參與，陳稱會面無討論個別節目及人事問題，而下周五將與梁開會。港台節目製作人員工會批評，顧委會猶如商經局「手臂的延伸」，兩者互扯貓尾，裏應外合干預港台內部事務。

陳建強：沒提港台人事調動

邱騰華：非正式會面 未邀梁家榮

陳建強會後稱將啟動工作小組，研究如何令港台節目符合約章，包括準確持平、達公共目的及使命，如推動公民社會、國民身分認同及對一國兩制的認識。他說，顧委會與局方看法一致，即港台的新聞、資訊、觀點及分析都要準確持平，並非只是新聞符合。他強調會面沒提及港台人事調動，只是清晰交流各方對約章的理解。至於為何未邀梁家榮會面，他稱是商經局長發邀請，否認凌駕處長，會面亦沒討論缺失，僅討論處長作為總編輯要對港台節目負責。

邱騰華昨於支援海洋公園撥款建議記者會上，被問會否因港台要人事變動，故不邀請梁家榮，他回應5月初收到顧委會邀約，稱昨日不是正式會面，正式會面會包括廣播處長。他亦指出，顧委會是按約章職權協助港台，避免再遇同類問題。

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，港台知悉和尊重顧委會的做法。她深信所有同事皆知要符合約章、節目製作人員守則和恪守廣播相關守則。至於節目要準確持平、推動公民社會等要求，她稱按員工一向理解，並非一個節目要包含所有要求，而是港台整體表現。她稱新聞時事節目絕對要準確持平，至於頭條新聞作為諷刺時弊、戲謔式節目，港台會檢討是否要準確持平。

工會批顧委會設工作組僭越職能

港台節目製作人員工會主席趙善恩批評，陳建強執意成立工作小組，僭越約章有關顧委會職能。她說顧委會對「準確持平」的理解，與專業角度的理解有很大落差，形容現時處境是通訊局、商經局及顧委會3方一唱一和脅迫港台，很多人引用約章片言隻語，聲稱最能解釋精神要求港台跟着做事。她認為港台絕對不應接受這種干預。

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