港聞

港聞二

圍噴記者鄧炳強致歉 允調查無承諾不濫暴

【明報專訊】警方本月10日晚於旺角包圍記者噴射胡椒噴劑、大規模截查及要求停止拍攝。警務處長鄧炳強（圖）昨與香港記者協會、香港攝影記者協會、新聞行政人員協會及香港新聞工作者聯會等4個組織會面。鄧炳強會上稱當日旺角發生的事件不理想，對新聞工作者感被冒犯致歉，承諾會認真處理和改善，警方會公平公正調查。記協主席楊健興稱，面對日益嚴重的警暴問題，前線記者「已經忍無可忍」，要求警方以實際行動回應新聞界訴求，惟他引述鄧會上無確切承諾警方不濫用武力及停止羞辱記者等。

楊健興：面對警暴 前線記者忍無可忍

八大傳媒組織及工會日前發出聯署，向警方提出6項要求，包括立即停止所有對傳媒的語言或肢體暴力、調查5月10日晚違規的警員、向受傷受辱記者公開道歉等。記協主席楊健興說，前線記者面對的警暴問題，自去年6月不斷發生，情况愈見嚴重。他續稱，新聞界已多次反映警暴問題但無改善，期望警方具體回應。

4個組織代表昨與鄧炳強及另外4名處長級人員會面約兩小時45分鐘。楊健興形容會面坦誠，稱鄧會上「講了10次做法不理想」，卻就聯署訴求無確切承諾，對此感到失望。他又稱，傳媒代表多次促請警方就5月10日事件道歉，指鄧在會面近兩小時後，才向感屈辱及冒犯的記者致歉，並稱會調查。

警方昨晚發新聞稿稱，雙方就各自工作崗位所面對困難、人員安全、傳媒採訪安排、協調和識別、以及聯絡機制等交換意見，「處長認為5月10日在旺角發生的事件不理想，對於新聞工作者感到被冒犯致歉」。鄧炳強並稱會增加傳媒聯絡隊人數，提升大型公眾活動現場協調傳媒採訪能力；同時亦稱今次會面只是起點，今後會繼續溝通。

明報壹傳媒港台眾新聞工會聯署

批將警暴識別記者混為一談

楊健興引述鄧炳強稱須清楚識別記者，但強調就如何識別「沒前設」，稱並非與發牌相關的制度。楊認為，警方不應將識別記者問題與非法使用武力混為一談，並認為警方不應敵視記者，而鄧回應否認警方敵視記者。

另外，明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會及眾新聞工會昨晚發表聯署聲明，對警方拒承諾立即停止向傳媒使用暴力、勒令涉違規警員停職等要求表示遺憾，並對鄧炳強回應感憤怒，指鄧一再將警員濫暴和記者識別問題混為一談，是轉移視線、迴避責任。新聞行政人員協會昨發聲明，重申強調反對任何暴力，包括語言及行為暴力，並予以強烈譴責，亦要求警方制訂機制，協助傳媒採訪，尊重新聞採訪自由。

警方表示，留意到明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會和眾新聞工會前晚致警務處長的公開信，警方樂意接見，稍後落實具體安排。對警方指稍後安排與4工會代表會面，4工會稱樂見其成，惟至今未有任何警方代表聯絡。

上 / 下一篇新聞

劉小麗呈請勝訴 陳凱欣裁非妥為當選 官稱未獲機會解䆁立場 重大不當
劉小麗呈請勝訴 陳凱欣裁非妥為當選 官稱未獲機會解䆁立場 重大不當
羅冠聰：宣誓無效裁決再非DQ理由
羅冠聰：宣誓無效裁決再非DQ理由
警員佐級會上訴部分得直 禁查選民冊 候選人、政黨、傳媒豁免
警員佐級會上訴部分得直 禁查選民冊 候選人、政黨、傳媒豁免
7．21 10個月 市民商場叫口號 警發限聚告票
7．21 10個月 市民商場叫口號 警發限聚告票
油價加多減少 油商7年「食水」翻倍 消委：進口價成本欠透明 盼賦權競委調查
油價加多減少 油商7年「食水」翻倍 消委：進口價成本欠透明 盼賦權競委調查
料競委增權難解決 學者倡引入多類油
料競委增權難解決 學者倡引入多類油
車主不滿高價剪油卡 Uber司機跨區入「平油」
車主不滿高價剪油卡 Uber司機跨區入「平油」
中科覆核沙中線報告 稱委員會未盡責調查
中科覆核沙中線報告 稱委員會未盡責調查
54億救亡撥款今續審 邱騰華提Plan C 海洋公園研轉型縮機動遊戲投資
54億救亡撥款今續審 邱騰華提Plan C 海洋公園研轉型縮機動遊戲投資
被問債主是否中銀 無正面回應 邱：問劉鳴煒 劉：看立會文件
被問債主是否中銀 無正面回應 邱：問劉鳴煒 劉：看立會文件
顧委會將設工作組 研令港台節目符約章
顧委會將設工作組 研令港台節目符約章
曾志豪：《頭條》本季餘5集 未必全播出
曾志豪：《頭條》本季餘5集 未必全播出
一日增8個案 全巴基斯坦輸入 連續7天無本地感染 醫局：無川崎症童染疫
一日增8個案 全巴基斯坦輸入 連續7天無本地感染 醫局：無川崎症童染疫
泛民提49國歌法修訂 政府：33項不可提出
泛民提49國歌法修訂 政府：33項不可提出
稱商品化需市場技術人才 技術轉化紅娘：3要求缺一不可
稱商品化需市場技術人才 技術轉化紅娘：3要求缺一不可
商家倡政府「搭橋」覓科學團隊
商家倡政府「搭橋」覓科學團隊
惡意網域首4月增一半 1/4涉「新冠病毒」
惡意網域首4月增一半 1/4涉「新冠病毒」
幼嬰墮牀入院 醫院報警家屬不解
幼嬰墮牀入院 醫院報警家屬不解
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「張竹君」登中史科試卷 清末民初中國赤十字會會長
【Emily】「張竹君」登中史科試卷 清末民初中國赤十字會會長
【Emily】阿尹收回 唔用賤形容何君堯
【Emily】阿尹收回 唔用賤形容何君堯
【Emily】曾與梁繼平編撰《香港民族論》 舊戰友轟李啟迪骨氣換入場券
【Emily】曾與梁繼平編撰《香港民族論》 舊戰友轟李啟迪骨氣換入場券
【Emily】被問邊間媒體 TVB記者答「東方星島」
【Emily】被問邊間媒體 TVB記者答「東方星島」
【Emily】港區人代團馬逢國冧莊團長
【Emily】港區人代團馬逢國冧莊團長