圍噴記者鄧炳強致歉 允調查無承諾不濫暴

楊健興：面對警暴 前線記者忍無可忍

八大傳媒組織及工會日前發出聯署，向警方提出6項要求，包括立即停止所有對傳媒的語言或肢體暴力、調查5月10日晚違規的警員、向受傷受辱記者公開道歉等。記協主席楊健興說，前線記者面對的警暴問題，自去年6月不斷發生，情况愈見嚴重。他續稱，新聞界已多次反映警暴問題但無改善，期望警方具體回應。

4個組織代表昨與鄧炳強及另外4名處長級人員會面約兩小時45分鐘。楊健興形容會面坦誠，稱鄧會上「講了10次做法不理想」，卻就聯署訴求無確切承諾，對此感到失望。他又稱，傳媒代表多次促請警方就5月10日事件道歉，指鄧在會面近兩小時後，才向感屈辱及冒犯的記者致歉，並稱會調查。

警方昨晚發新聞稿稱，雙方就各自工作崗位所面對困難、人員安全、傳媒採訪安排、協調和識別、以及聯絡機制等交換意見，「處長認為5月10日在旺角發生的事件不理想，對於新聞工作者感到被冒犯致歉」。鄧炳強並稱會增加傳媒聯絡隊人數，提升大型公眾活動現場協調傳媒採訪能力；同時亦稱今次會面只是起點，今後會繼續溝通。

明報壹傳媒港台眾新聞工會聯署

批將警暴識別記者混為一談

楊健興引述鄧炳強稱須清楚識別記者，但強調就如何識別「沒前設」，稱並非與發牌相關的制度。楊認為，警方不應將識別記者問題與非法使用武力混為一談，並認為警方不應敵視記者，而鄧回應否認警方敵視記者。

另外，明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會及眾新聞工會昨晚發表聯署聲明，對警方拒承諾立即停止向傳媒使用暴力、勒令涉違規警員停職等要求表示遺憾，並對鄧炳強回應感憤怒，指鄧一再將警員濫暴和記者識別問題混為一談，是轉移視線、迴避責任。新聞行政人員協會昨發聲明，重申強調反對任何暴力，包括語言及行為暴力，並予以強烈譴責，亦要求警方制訂機制，協助傳媒採訪，尊重新聞採訪自由。

警方表示，留意到明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會和眾新聞工會前晚致警務處長的公開信，警方樂意接見，稍後落實具體安排。對警方指稍後安排與4工會代表會面，4工會稱樂見其成，惟至今未有任何警方代表聯絡。