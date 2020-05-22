被問債主是否中銀 無正面回應 邱：問劉鳴煒 劉：看立會文件

最新文件未見放貸銀行詳情

被問無抵押貸款 稱已還30億

邱騰華與劉鳴煒昨見記者，被問到海洋公園債權人是否中國銀行時，二人均沒有承認或否認。邱表示，債權人不止銀行，包括任何與海洋公園有商業關係的持分者，包括員工和供應商，又稱涉借貸銀行的問題由劉鳴偉回應。劉說，政府稍後會有相關文件提交立法會，當中會披露不少詳情，但最新一份政府提交立法會財務委員會的文件未見有關內容。

對於外界質疑海洋公園曾在無抵押下獲借貸，是否政府與銀行間有「包底協議」，劉鳴煒稱，銀行借出貸款時會考慮借貸人的還款能力，指海洋公園過往有頗強還款能力，近數年已償還的本金連利息約30億元。

劉鳴煒昨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問後表示，海洋公園至今沒有被緊急收回貸款。他強調，54億元撥款中，除11億元用於一年營運外，「其他都要用來避免清盤」。劉鳴煒在節目中稱，公園轉型後會減少人流，改為預約入場，初步計劃每日人數上限約兩萬。