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54億救亡撥款今續審 邱騰華提Plan C 海洋公園研轉型縮機動遊戲投資

【明報專訊】立法會財務委員會今日繼續審議海洋公園54億元撥款方案。在建制及民主派批評下，曾表明無「Plan C」的商務及經濟發展局昨提修訂，公布海洋公園未來定位將脫離主題公園模式，研究縮減機動遊戲投資；因應議員意見不再為成立檢討小組申請1323萬元。不過，暫未有反對撥款或未表態的政黨因上述修訂表示支持，民主黨和議會陣線表明繼續反對，工聯會則未有決定。

新方案剔除1300萬元申請

商經局長邱騰華與海洋公園副主席劉鳴煒昨見傳媒交代最新方案，邱騰華表示，要爭取本月內通過撥款，海洋公園須同時重新定位，審視經營及發展模式。他說目前未有百分百清晰藍圖，收集意見後訂了3個未來定位方向，同時提出修訂撥款方案，剔除用於檢討小組的部分，涉款1300多萬元。

邱騰華：未來重保育研度假區等

邱騰華在會上提出3個公園未來定位方向，包括未來集中教育及保育；脫離傳統主題公園發展模式，不再大規模投資興建機動遊戲，會研究調整或縮減相關投資，原因是涉及沉重維修負擔；園內酒店及水上樂園將配合南區景點，發展為休閒度假區。邱騰華補充，不是要拆掉園內全部機動遊戲，他說將來決定是否投資機動遊戲，應考慮鄰近地區主題公園間的競爭力，及是否符合公園定位。

免依賴撥款營運 或外判部分地方

針對海洋公園未來經營模式，邱騰華表示，須同時審視資金來源、經營模式、法例框架、土地運用及地區發展，並作出不同改變，避免公園日後要依賴政府撥款。他舉例，目前公園採取一致管理，一張門票可玩園內全部活動，日後或可外判部分地方與他人合作，亦可舉辦個別活動分開收費。

民主黨議會陣線表明反對 工聯會未定

民主黨胡志偉稱邱騰華沒回應公園經營模式引致的財政問題，提出修改海洋公園相關條例是「繼續意圖將海洋公園發展為旅遊景點」，他表明按照現時方向，民主黨反對撥款。

議會陣線毛孟靜表示未能支持撥款，「明顯是愈有壓力就愈退後一步，過程好似請君入甕」。她質疑用於還債的30億元是否還給銀行，亦沒細分撥款用途，清晰表明部分作動物保育。

至於未表態的政黨仍未定立場，工聯會陸頌雄認為更新方案「有少少進步」，但未解決如何開源節流，亦未解釋有否其他方法處理債務。他表示要今天聽公園及局方解釋，再定投票意向。

民建聯張國鈞則稱，需在黨內及與持份者溝通，並盼當局提供更多資料，交代將來如以定位保育，成本能減多少。

經民聯已表態支持撥款，石禮謙昨稱唯一原因是不想政府公營機構破產，否則只會「益咗銀行」。他批評，新方案沒意義，令公園有持續收入最重要，但沒解決。

相關字詞﹕機動遊戲 主題公園 財務委員會 商務及經濟發展局 海洋公園

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