中科覆核沙中線報告 稱委員會未盡責調查

申請人為中科興業，被告為沙中線紅磡站擴建部分及其鄰近建造工程調查委員會。

申請書指出，委員會的職責是調查紮鐵工程的事實和情况，委員會卻拒絕中科對關鍵證人提出質疑，並提到在聆訊的第30天，中科代表律師盤問關鍵證人時，即一名認出剪鋼筋工人的港鐵監工，被當時委員會主席夏正民阻止，理由是「委員會不是要追究刑事或民事責任」，並裁定剪鋼筋的工人身分與委員會無關。但由於證人的身分牽涉剪鋼筋的命令來源及責任誰屬，中科認為委員會沒有盡「全面、公平及無懼」的調查職責。

另外，申請書又稱，委員會沒有盡責調查剪鋼筋的事實。報告總結剪短鋼筋的情况並不廣泛，只有不超過2%至3%的螺絲帽鋼筋被剪短。

潘焯鴻：沒查清螺絲帽數

中科興業董事總經理潘焯鴻在庭外解釋，調查基礎是港鐵所指的4.6萬多個螺絲帽，中科核算後估計有6萬9千多個，足足多了四成，但委員會卻沒有查清數量，亦沒有做完整調查，其中包括隨時有倒塌危機的月台假天花結構。他說成功覆核機率不高，倘若失敗，仍有後續行動。

【入稟編號：HCAL951/20】