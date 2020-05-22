車主不滿高價剪油卡 Uber司機跨區入「平油」

消委會指出，由2016年至2020年第一季，減除門市折扣後，消費者購買每公升汽油的價格上升2.5至3.07元不等；甚至有消費者向消委會投訴，油公司汽油優惠券有誤導之嫌。

消委：優惠繁複 不如直接減價

消委會表示，油公司經常聲稱向消費者提供折扣和促銷，但各折扣及優惠繁複，令消費者難以捉摸。消委會建議油公司直接將優惠反映在油站牌價上，對消費者來說最簡單直接和受歡迎。

油價高企令消費不滿，60歲車主袁先生表示對香港油價非常不滿，他本身有4間油公司油卡，最近「嬲得滯剪了兩張卡」，因它們油價太貴。他說不時會致電油公司「格價」，但它們提供的優惠沒有用，「送水給我做什麼」，認為油公司應直接減價。

同時，65歲的Uber司機邵先生則稱一直也是「捱貴油」，近來疫情生意轉差，而油錢每月二三千元，佔其收入三分之一，令他萌生賣車念頭，「養不起車」。他說為省油錢，會專程由屯門到荃灣一個售價較便宜的油站入油。他認為即使原油價跌，但油公司以運輸成本作藉口，一直「有加無減」。

小巴業：高油價已困擾十數年

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，本港油價高企已困擾業界十數年，最近原油價格大跌，但零售價僅跌2至3毫，分別不大。

他又說，一間油公司在各區油站的收費都不同，但提供最多折扣的都在偏遠地區，「市區線司機沒理由特意到新界入油」，對業界「捱貴油」感非常無奈。