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港聞二

料競委增權難解決 學者倡引入多類油

【明報專訊】消委會認為，即使油公司牌價一樣，亦未必有足夠證據證明油公司合謀定價，又倡政府賦權競爭事務委員會調查燃油市場。有學者認為，油公司沒合謀，也可能全部公司都訂出較高價格，故問題並非增加競委會權力就可解決，應由政府透過政策規管，例如要求油公司引入更多種類燃油。

競委：不規管企業同價

競委會表示，反競爭行為的證據，是指必須能夠證明油公司之間有合謀定價或從事其他反競爭行為的協議、或經協調的做法。競委會稱，《競爭法》的第一行為守則禁止合謀行為，包括合謀定價，但並不規管企業在市場上的定價水平，亦不會禁止企業釐定相同或相似的價格，只要有關價格的決定並非源自企業間訂立反競爭協議或進行經協調的做法。

學者：沒合謀亦可默契同價

曾任競爭事務委員會委員的香港大學法律學院副教授鄭建韓認為，本港油公司數目較少，各公司的燃油價格資料很容易獲取，即使沒合謀定價，各油公司都可有默契地將價格設定在類似水平，亦沒誘因減價吸客，「一間公司減2元，其他公司也會減2元，市佔率不會改變，但大家都收少2元，對大家都無着數；但只要一間公司先加價，其他公司都會加」。

鄭建韓認為，競委會的調查權足夠，若有初步證據顯示有合謀定價，例如有雙方通訊紀錄顯示大家商討將價格定在某一水平，可向法庭申請搜查令；但單憑各公司定價走勢一樣，不能證明有合謀定價。他說，由於油公司未必有合謀定價，故增加競委會調查權並不能改變問題，認為應由政府透過政策規管，例如競委會曾提出，現時香港油公司只提供較貴的98辛烷值燃油，建議政府可要求引入較便宜的95辛烷值燃油，但他認為政府並未有積極回應競委會的建議。

相關字詞﹕燃油價格 消委會 合謀定價 競爭法 競委會

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