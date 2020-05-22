油價加多減少 油商7年「食水」翻倍 消委：進口價成本欠透明 盼賦權競委調查

消委會檢視了2013至2020年第一季布蘭特原油價格走勢、本地無鉛車用汽油每月進口價，以及本港5間油公司平均牌價，發現牌價與進口價的差距是7年來最大，由2013年4月每公升4.06元擴大至今年3月的8.44元，上升107.9%。

原油7年跌4.3元 牌價反升

即使今年3月布蘭特原油價和汽油入口價減至2016年首季水平，但牌價卻由當年的7.9元升至今年3月的11.15元，差價逾3元。

消委會又發現牌價「加多減少」，即當布蘭特原油價格和進口價下跌，牌價跌幅較小；但布蘭特原油價格和進口價上升時，牌價加幅卻較大（見表）。綜合7年數據，每公升布蘭特原油價格和進口價分別累積下跌了4.3元和3.68元，同期牌價卻不跌反升，累積增加0.1元。

牌價高度一致 消委促要求披露資料

此外，本港5間油公司牌價亦高度一致，消委會發現每年牌價一致的日數大致呈升勢，今年首季有92.3%日數牌價一致，創歷年新高。各公司調整價格的行為亦近似，雖然價格變動次數或不同，但會在數日內將價格調整至相同水平，例如今年首季3間公司將牌價直接從每公升17.59元減至17.34元，另外兩間則在兩天內分兩次減價，最終減至17.34元。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，油公司價格一致，未必有足夠證據證明合謀定價，需深入研究，應賦權競委會向第三方取得資料作研究。至於牌價與進口價差距擴大，她說沒足夠資料找出答案，可能與地價、人工等營運成本有關，消委會認為政府應考慮在發牌和批地時加入條款，要求油公司披露更多資料，增加透明度。

埃克森雪佛龍：地價升 成本增

埃克森美孚、蜆殼及經營加德士的雪佛龍均回應稱，燃油零售價受地價、運輸、通脹及工資變動等影響。埃克森美孚稱，近年油站地價和租金差餉等持續升。雪佛龍亦稱，近年油站用地投標價上升，加重了成本。中石化和中國石油沒回覆。

香港大學法律學院副教授鄭建韓認為，若牌價與進口價差距愈來愈闊，除非這7年間營運成本也倍升，「否則明顯是食水愈來愈深」。

議員批環境局未配合競委調查

民建聯立法會議員周浩鼎認為，環境局擁有本地油公司入口油價的詳細資料，有責任向競委會提供協助，他批評環境局一直未有在此事積極配合競委會調查，致使油公司可繼續涉嫌合謀定價。

民主黨立法會議員尹兆堅認為，政府不能任由油公司「打劫市民荷包」，有必要賦予競委會更多權力調查油公司有否合謀定價。民主黨消費權益政策副發言人袁海文認為，本港車用汽油銷售量穩定，油站等成本亦沒大升，汽油零售價與國際價及進口價差距卻擴大，反映油公司在沒效管制下賺暴利。