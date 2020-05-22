7．21 10個月 市民商場叫口號 警發限聚告票

警方在形點商場內截查多人，包括元朗區議員伍健偉、張秀賢及李頌慈，其後放行。警員一度在商場內舉起黃旗警告，其後截查約10名市民，並發出限聚令告票。有收到告票的市民稱，與客人相約在商場交收貨物並向警員出示相關手機短訊，但警員致電其客人確認後仍不接受其解釋，在其手機找到拍攝警方執法的相片後，認為他有份聚集。另有市民稱，購買充電線後路過商場時，被防暴警拉入封鎖線內，揚言不會繳交限聚令告票罰款。晚上約9時許，防暴警離開商場。另外，銅鑼灣時代廣場及太古城中心亦有市民聚集。

昨午商場外豬籠車撞小巴

另外，昨午5時許，形點商場對出發生交通意外，涉及一輛紅色小巴、兩輛運送防暴警的「豬籠車」，以及一輛紅色寶馬私家車。網上流傳車cam片段顯示，首輛警車在路中停下，小巴其後停車，第二輛警車收掣不及，撞向前方小巴，小巴再撞向前方第一輛警車，第二輛警車扭軚時再撞向紅色寶馬。小巴司機及一名乘客受輕傷。多名防暴警員下車戒備及等候同袍處理事件，當中包括有「光頭警長」綽號的劉澤基。

（反修例風暴）