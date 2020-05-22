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警員佐級會上訴部分得直 禁查選民冊 候選人、政黨、傳媒豁免

【明報專訊】香港警察隊員佐級協會去年提司法覆核，稱選民登記冊載有個人姓名和住址，予公眾查閱或助長警員被起底，覆核遭高院原訟庭駁回。員佐級協會不服裁決上訴，昨獲上訴庭裁定部分得直，除選舉候選人、政黨及傳媒外，其餘人不能查閱。上訴庭指出，選民在現行制度下必須披露住址，措施不合比例地侵犯私隱權，但法庭肯定傳媒可以保障選舉透明，故批准查閱。另外為免影響今年立法會選舉，上訴庭於下周三（27日）開庭予訴訟各方討論如何根據判決修改登記冊制度。

申請人為警察隊員佐級協會和匿名者「AA」，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉登記主任，介入人為香港記者協會。員佐級協會主席林志偉及選委會均表示正研究判辭，以考慮下一步行動。記協表示歡迎法庭裁決。

員佐會選委會：研後續行動

上訴庭判辭指出，若選民資料的公開不設限制，不難想像個別人的私隱及投票權遭受侵犯，例如有家庭暴力的受害人為避開施暴者或會更改地址，根據現行制度，如果受害人打算投票，其住址將會披露，施暴者亦容易尋覓。雖然上述例子可能不算尋常，但不能抹煞有人濫用資料，作出各種針對性的報復或跟蹤行為。

上訴庭：不合比例侵私隱

上訴庭認同申請方所指，現行制度下若選民打算保障住址不被公開，唯一辦法是放棄投票，制度不合比例地侵犯個別市民私隱，確實牴觸《香港人權法案》及《基本法》，故裁定申請方上訴得直。

不過，上訴庭稱若選舉候選人無法得知選民住址將影響拉票，亦看不到候選人會濫用，故批准選民住址照樣發放予候選人。傳媒曾揭發種票等選舉舞弊行為，亦指沒有基礎顯示傳媒有份濫用選民資料。為保選舉透明度，上訴庭認為傳媒不應被限制查閱及發布資料。

上訴庭又稱，如何修改登記冊制度非法庭職能，應交由立法會及選管會處理。為免影響今年立法會選舉，會安排5月27日開庭予本案各方討論如何根據判決修改登記冊制度。

【案件編號：CACV73/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕選舉管理委員會 香港警察隊員佐級協會 反修例風波 選民登記冊

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