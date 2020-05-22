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羅冠聰：宣誓無效裁決再非DQ理由

【明報專訊】今次選舉呈請一案，選舉主任一方曾以2016年立法會宣誓事件為DQ劉小麗理由，高院判辭則認為沒有延續性影響。當年因宣誓事件遭褫奪議員資格的香港眾志羅冠聰及梁國雄認為，今次裁決屬「意料之內」和合理，羅更稱，今次裁決肯定了政府不能以立法會宣誓無效的裁決作為「DQ」參選人的理由，不過在北京高舉全面管治的大旗之下，法院空間很小，政府可以釋法、威嚇等方法阻止參選人參選。

2016年立法會宣誓事件中，遭褫奪議員資格者包括青年新政梁頌恆、游蕙禎、香港眾志羅冠聰、社民連梁國雄、劉小麗及姚松炎。羅冠聰接受本報查詢時表示，法庭裁決屬意料之內，因該案與早前周庭選舉呈請相似，兩次事件中選舉主任均沒有給予抗辯機會，違反程序公義，今次裁決肯定了政府不能以立法會宣誓無效的裁決作為「DQ」參選人的理由。

梁國雄認為裁決合理，因為早前姚松炎被DQ後能入閘參加九龍西立法會補選，沒有理由劉小麗不可。他強調「成件事係一個笑話」，6席之中已有3席完成補選，然後政府做錯，再令3個議席化為烏有。他指出，判辭仍然確保選舉主任有權力去DQ參選人，應另立機制限制選舉主任的權力。

被問到是次勝訴有否影響他們參選新一屆立法會的意願，羅冠聰表示所有事情仍在「考慮中」，梁國雄則沒有回應。

相關字詞﹕梁國雄 羅冠聰 宣誓風波

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