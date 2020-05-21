3至4月客量再跌 港鐵：沙中線如期過海「有挑戰」

冀隨限聚令放寬改善

料不利影響仍持續

港鐵昨日召開周年成員大會。港鐵早前公布今年首季乘客量按年跌四成，4月最新乘客量仍未公布。港鐵行政總裁金澤培昨在周年大會前透露，今年3月至4月乘客量較2月更差，期望隨着疫情受控及限聚令進一步放寬，乘客量會逐步改善。

港鐵主席歐陽伯權在會上稱，新型冠狀病毒疫情令港鐵業務受嚴重影響，又預計環球經濟放緩、失業率上升及訪客減少等所帶來的負面影響會持續一段時間。

政府早前公布沙中線紅磡站獨立調查委員會的最終報告，歐陽伯權表示，很高興報告確認紅磡站安全，對於報告提到的不足之處，港鐵已做了很多改良，目標是盡快完成工程。他又說，與政府就港鐵沙中線項目中的13億元管理費有不同看法，會繼續和政府按照合約溝通。

確定屯馬線明年竣工

港鐵工程總監包立聲表示，明年會完成屯馬線全線工程，至於過海段目標是2022年首季通車，但他形容該目標「有挑戰性」（challenging target）。

周年大會 股東關注處理示威

周年大會上，多名股東關注港鐵處理示威的手法。金澤培表示，若遇到影響安全的情况，有責任調整服務或關閉車站，但即使有需要暫停服務，也會盡快恢復。他又說，破壞車站設施會影響車務，在港鐵範圍內有任何違法行為都會報警。