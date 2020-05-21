考評局今再商DQ試題否 主席容永祺棄兩會留港處理

【明報專訊】中學文憑試歷史科有關中日關係試題廢存問題未有定案， 據悉原要赴京出席「兩會」的全國政協委員兼考評局主席容永祺，臨時決定留港處理事件，考評局並於今日再開會，討論是否按政府要求DQ試題，以及DQ後的評分和善後安排。對於取消試題會否對考生不公，過去長時間參與考評局工作的中文大學卓敏教育心理學講座教授侯傑泰建議，若取消試題，有3個方法可回應不公問題。
學者提3評分方法保公平
事件涉及的歷史科卷一共60分。侯傑泰稱，若取消題目，處理涉及的8分題有3個方法。第一個方法是全部考生該題給0分，或全部給8分滿分，又或者劃一給予一個平均分，在統計上3個選擇並無分別，採用後兩者對考生感覺好一點。因整份試卷滿分是60分，若取消8分題，餘下的52分佔分仍屬大比例，故對整體評分影響不大。
倡全部同分 再按全卷表現調整
不過，有考生認為自己於有關題目能取高分，他說當局在評核餘下試題後，可按考生整體分數表現作相應調整，「一般在題目上取得滿分的考生比例很少，而在8分題上，答得很好和答得好的只差一至兩分，故針對成績好的學生，酌量加一至兩分，已能分出成績等級」。
侯稱，第二個方法是透過上訴機制，由考評局按上訴人的理由作回應，並以上訴人的校內成績作依據，甚至參考多年的校內成績調整分數，回應一些成績邊緣個案。若套用上述兩方法仍有不公平的懷疑，第三個方法是可參考考生的分數分佈後，在一些「等級」上「鬆grade」，即把考生成績再升一級，將「疑點利益歸於考生」，在這情况下，即等級由「5*」變「5**」，考生報讀大學時多一分，考生的爭議又可再緩和。
參與考評工作多年的中大通識教育學位課程主任劉國智稱，現時並無評分準則，考生無從得知自己於該題的表現，故不可判斷是否不公。他說有人認為可先批改試卷，若取消試題後成績比按原定計分方法為低，則取其高者，即「輸打贏要」的做法，惟亦會引起不少爭議。