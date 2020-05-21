考評局今再商DQ試題否 主席容永祺棄兩會留港處理

學者提3評分方法保公平

事件涉及的歷史科卷一共60分。侯傑泰稱，若取消題目，處理涉及的8分題有3個方法。第一個方法是全部考生該題給0分，或全部給8分滿分，又或者劃一給予一個平均分，在統計上3個選擇並無分別，採用後兩者對考生感覺好一點。因整份試卷滿分是60分，若取消8分題，餘下的52分佔分仍屬大比例，故對整體評分影響不大。

倡全部同分 再按全卷表現調整

不過，有考生認為自己於有關題目能取高分，他說當局在評核餘下試題後，可按考生整體分數表現作相應調整，「一般在題目上取得滿分的考生比例很少，而在8分題上，答得很好和答得好的只差一至兩分，故針對成績好的學生，酌量加一至兩分，已能分出成績等級」。

侯稱，第二個方法是透過上訴機制，由考評局按上訴人的理由作回應，並以上訴人的校內成績作依據，甚至參考多年的校內成績調整分數，回應一些成績邊緣個案。若套用上述兩方法仍有不公平的懷疑，第三個方法是可參考考生的分數分佈後，在一些「等級」上「鬆grade」，即把考生成績再升一級，將「疑點利益歸於考生」，在這情况下，即等級由「5*」變「5**」，考生報讀大學時多一分，考生的爭議又可再緩和。

參與考評工作多年的中大通識教育學位課程主任劉國智稱，現時並無評分準則，考生無從得知自己於該題的表現，故不可判斷是否不公。他說有人認為可先批改試卷，若取消試題後成績比按原定計分方法為低，則取其高者，即「輸打贏要」的做法，惟亦會引起不少爭議。