納教局建議 協議保密 7出版社修訂通識課本

教局：書商自願送閱覽

有別於其他科目，高中通識教育書毋須經教育局審查，局方早前推出「專業諮詢服務」，稱7間出版社自願送交已出版課本供局方閱覽。教育局長楊潤雄昨回覆立法會議員葛珮帆書面提問，稱負責專業諮詢服務的人員按高中通識教育科的課程宗旨和目標，恪守專業，已完成閱覽有關「教科書」，向出版社提供修改建議，出版社正修訂「教科書」內容， 望盡早完成， 趕及學校下學年選用。

至於有何改善建議，教育局稱與出版社有保密協議，雙方不會向外披露；完成修訂後，出版社須於其網頁內適當地上載有關修訂內容，讓使用該套「教科書」的師生知悉。教育局網頁亦會公布通過諮詢的課本。

未知內容無法選書

教師：沒什麼不可告人

教協理事、通識科教師方景樂稱，出版社與教育局有保密協議，不可預先讓教師看內容，沒有修訂版、樣章參考，又未知何時出版，現階段教師未看過各出版社通識書修訂版本，難作新學年選書決定，只能參考現有版本。他認為教育局應說清楚修訂準則，亦應盡早交代修訂內容，「大家都是專業行事，沒什麼不可告人的秘密，為何不可讓盡早讓老師知道改書內容，作客觀的選書選擇？選書會影響很多學生」。

另有通識科教師稱，往年五六月已要完成選書及制訂書單，惟因今年修訂安排，部分出版社要8月才向學校提供修訂後的版本，校方採取彈性安排，待教師8月一併檢視不同出版社的通識書後，考慮其修訂建議及教材配套，9月才訂購。

為通識書商之一的香港教育圖書有限公司上月向教師公布，於教育局提供最終建議後，於暑假期間出版修訂版本，供下學年之用。齡記出版有限公司上月亦稱，所有高中通識科課本仍需再做覆檢程序，教育局7月才能回覆通知出版社覆檢結果。

此外，被問到會否規定全港學校採用一套中國歷史科標準課本，確保教材內容符合史實，教育局表示目前的課本評審制度兼顧各方需要，推行多年亦運作良好，「若要求全港學校採用同一套中國歷史科課本，恐怕未必切合本地需要」。