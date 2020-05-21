港聞

港聞二

肉毒針命案 醫生李宏邦加控誤殺

【明報專訊】女投資銀行家前年在尖沙嘴一間美容診所注射肉毒桿菌針（Botox）後不治，是本港首宗注射肉毒桿菌致命個案。涉案主診醫生李宏邦早前被控21項企圖誤導警員及沒備存危險藥物登記冊罪，昨在九龍裁判法院再訊，被加控一項誤殺罪，案件押後至6月29日轉到東區裁判法院行交付程序，以轉介高等法院審訊，至於原先的21項控罪則押後11月24日再訊，待誤殺罪有結果後再處理。

先審誤殺再處理21控罪

現年87歲的被告李宏邦暫毋須就控罪答辯，獲准保釋外出。新增誤殺罪指出，被告2018年11月12日因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲（52歲），即身為正式註冊醫生，負責治療張淑玲時違反謹慎責任，沒為她的安全採取合理的謹慎措施，包括當日張淑玲最近曾攝取催眠藥及不確定禁食狀態下，仍繼續施用藥物鎮靜；未有在張處於鎮靜狀態期間監測氧飽和度；未有在張處於鎮靜狀態期間出現呼吸困難時給予氧氣；未有向張給予鎮靜劑的拮抗劑；以及當被其他醫學專家詢問時，隱瞞醫療及藥物資料。而被告上述違反責任構成嚴重疏忽，是張的死亡主要原因。

另外被告原先被控的21項控罪，包括兩項企圖誤導警務人員罪，指他向兩名警員訛稱死者2018年11月11日下午因哮喘病到其尖沙嘴診所求診。其餘19項控罪則指李對危險藥物的紀錄欠奉或不妥當等，牽涉注射劑、膠囊、藥丸等，部分控罪的危險藥物是甲基苯丙胺及俗稱「K仔」的氯胺酮。

【案件編號：KCCC1283/19、1065/20】

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