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192宗教師操守投訴 22人接譴責警告信

【明報專訊】去年6月反修例風波以來，不斷有教師被投訴專業失當。教育局長楊潤雄昨書面答覆立法會議員葛珮帆查詢時，披露截至3月底的最新數字，當局接獲192宗投訴，大致完成調查144宗，93宗屬成立或初步認為有機會成立。已採取跟進行動的54宗個案，14人接譴責信、8人接警告信，比截至1月底時再多5人。楊稱如再有失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

教育局沒有披露個案詳情，稱投訴個案大部分涉及教師發表仇恨、詛咒等不恰當的言論，其他投訴包括教師以極度不雅的說話或粗言穢語侮辱他人，部分涉及不恰當教材、個別教師涉嫌違法等，大部分涉案教師任教於中、小學，另有小部分老師任教於幼稚園、補習社及夜校等。教育局強調，據《教育條例》及從教育專業角度出發，全面考慮每宗個案的事實和情况，包括事件背景、事件本身、對整個教育界影響及對學生影響，以及參考過往的例子，每宗個案都是經過全面充分考慮才作出裁決。

稱涉仇恨言論不恰當教材

有51宗個案不成立，教育局稱，有些個案經調查後確定相關指控並非屬實，有些因證據不足而未能成立，另有小部分個案不涉及教師專業操守。教育局稱，處理有關教師違反專業操守的個案當中，「確實有不少可作教師的前車之鑑」，會整理一些個案內容設計反思教材，加強師德的培育。

（反修例風暴）

相關字詞﹕教師 楊潤雄 立法會議員 反修例風波

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