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7．28上環暴動案 控方申速龍隊特別通道出庭

【明報專訊】健身中心東主夫婦湯偉雄和杜依蘭，及17歲少女李宛叡被控去年7．28上環暴動案，昨在區域法院續審。兩名在現場執勤的督察出庭作供，高級督察吳智偉透露，只要督察級人員便可授權施放催淚煙；督察趙善俊則認為催淚煙「無味」。此外，控方申請速龍小隊出庭作供可走「特別通道」，以防遭拍下容貌，辯方指申請不公，法官認同申請未夠基礎，押後周五再處理。

高級督察作供：

認同部分黑衣人是圍觀者

高級督察吳智偉昨續作供，辯方問及如何辨認示威者，「會唔會單憑著黑衫就係示威者？」吳稱「唔會」，又指一人的裝束、持有物件及行為均是辨認的考慮因素。吳同意，部分在現場駐足的黑衣人只屬圍觀者，亦不排除部分在示威者傘陣後方的是一般市民。

當日有份指揮推進的督察趙善俊出庭作供。趙在辯方盤問下稱催淚煙「無味」、「刺鼻」，但否認其味道「臭」。辯方質疑，「可能你戴咗防毒面具聞唔到？」，趙再重申「應該係冇味」。

此外，控方透露將有至少4名速龍小隊人員出庭作供，由於「工作敏感」及「工作時須遮面」等，恐怕出庭時會遭拍下容貌，影響日後執勤，向法庭申請使用特別通道進出。

辯方兩名大狀極力反對，懷疑警方要求「特別待遇」。資深大律師潘熙指控方「唯一目的係阻止記者影相」，第三被告代表大律師曾藹琪則說，「3名被告出庭都有好大壓力，所有人應有共同對待」。法官郭啟安初步認為控方申請未有足夠基礎，着控方準備文件，以證速龍小隊容貌曝光對職務的影響，押後周五討論。

【案件編號：DCCC872/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕速龍小隊 暴動罪 杜依蘭 湯偉雄 上環清場 反修例風波

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