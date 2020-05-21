少年攜改裝傘雷射筆控藏械 上訴駁回 官指被告視雷射筆傷人器具 「當刻就是武器」

續更生中心服刑 料下月獲釋

16歲少年須繼續在更生中心服刑，據悉或下月獲釋。上訴方早前爭議，少年攜雷射筆的目的不一定是傷人。高院法官潘敏琦在判辭指少年不作供，自然要由原審裁判官推論其意圖。對於律政司建議法庭肯定雷射筆是示威者自去年6月常用來照射警方物品，潘官認為此說法「過於進取」，指法庭是以陪審員身分作事實裁斷。

潘官指，原審裁判官先考慮少年在警方防線前徘徊，且攜保護肢體的裝備，認為他並非以和平方式表達訴求；裁判官繼而考慮他在全副裝備下帶同雷射筆，推論他必然打算以雷射筆照射他人的眼睛。潘官指，雖然上訴方力陳雷射筆的角度若有偏離，就無法命中眼睛，但根據案例，只要被告視之為傷人器具，它就是攻擊性武器；控方毋須證明被告必然可以成功以該物品傷人，都符合《公安條例》中攻擊性武器。

至於上訴方指少年持雨傘及行山杖作環保或防禦用途，潘官認為說法缺乏證據，純屬臆測。潘官稱，少年把行山杖藏於雨傘，亦承認想參與遊行、攜大量防具，原審裁判官絕對可以推論少年改裝雨傘及行山杖意圖必然是「用作傷害他人」，也是唯一合理推論。潘官認為原審裁判官就兩項定罪穩妥。

上訴方：原審裁決前改控罪不公

官：屬同一條文基礎無越權

上訴方一度質疑，原審裁判官蘇惠德在裁決前更改控罪，導致審訊不公。潘官稱新舊控罪涉及同一條文基礎，所以裁判官改控並無越權。

另外，少年在當場問話時，於沒有警誡下稱涉案雨傘及行山杖「爛咗」，之後保持緘默。潘官表示，即使本案違反「查問疑犯及錄取口供的規則及指示」，程度只屬輕微，加上少年緘默權沒有因未受警誡而削弱，所以原審裁判官無剔除該口頭陳述，沒有構成不公。

【案件編號：HCMA13/20】

明報記者

（反修例風暴）