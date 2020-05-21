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回應監警報告圖片出錯 李家超指傳媒亦未必求證

【明報專訊】監警會審視反修例報告被質疑偏頗、沒向警方問責。保安局長李家超昨反駁指說法誤導，稱報告公平持平，是作事實陳述。被問到報告部分圖片出錯，他批評提問是轉移視線，反指傳媒也未必能審視資料來源。記協批評李家超作為問責官員回應質詢不應情緒化，又指其針對傳媒的說法無根據。

稱報告持平 屬事實陳述

李家超認為報告公開持平，有批評警方，且描述示威者「暴行」。有意見認為報告沒向警方問責，故不可信，李認為說法誤導及偏頗，強調仍會逐一調查投訴警察個案，報告只是基於事實基礎陳述，而非調查。他說有人不願向監警會提供資料，以化名批評報告，「自己埋藏、躲在化名後而作一些不負責任的指控」，公眾應質疑其可信性。

對於國際專家小組前成員Clifford Stott將自行發表反修例報告，李家超指專家只逗留香港4天，質疑與「在香港經歷10個月的事情」的人相比，「你與我的證據及判斷，比任何一個只是逗留在香港4天的人，我諗都唔需要講」。

有記者指報告引用錯誤圖片，李家超說「我相信你都係轉移緊視線」，又稱「就算你哋貴報，都無人去求證㗎」。記者反駁指會求證資料才刊出報道，李續指「無人去求證到咁多」，「每個（資料）來源去審視，我相信貴報都未必一定做得到」。記者反問為何已有監警會成員承認圖片出錯，但李家超仍不正視問題，李稱報告引用的逾2萬張圖片由公眾提供，有否造成重要影響，會在個別投訴調查時處理。

記協批李家超情緒化 說法毫無根據

香港記者協會主席楊健興稱官員需向公眾問責，回應傳媒質詢時不應如此情緒化，「與公眾的期望有落差」。他批評李家超的說法毫無根據，傳媒基本守則是核實資料真確才刊出報道，質疑他不明白傳媒工作。浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，「（李家超）那句說話是沒必要的」，屬個人修養問題，作為問責官員，回應傳媒提問時應收斂。他說監警會沒調查權，報告相信及引用不少警方片面解釋，傳媒平日求證資料真偽時標準遠比監警會高。

（反修例風暴）

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