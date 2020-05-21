網台記者女廁被捕 稱警噴椒跪頸致失禁 議員稱助循酷刑罪追究 警：適當武力制服

5．10採訪穿反光背心戴記者證

指警噴椒後問「仲有無第二支」

事主KY（化名）昨稱受僱網台「娛賓」（娛賓fb自稱是娛樂網站、平台），她說5月10日當晚因生理需要到洗衣街公園女廁，見兩名女子被防暴警拘捕，遂拿出相機拍攝。她指控警方搶去相機，向她耳及鼻噴胡椒噴霧，有警員說「仲有無第二支？」。她稱防暴警身上行動呼號是「PTU Y2」，其中兩名警員身形似男性。其後有4至6名防暴警將她按壓在地，KY稱警員用膝跪她的左頸側，又用警棍攻擊她的頭，她因呼吸困難而短暫失去意識，醒後手被綁住並失禁。

尹兆堅批嚴重人道罪行 有如酷刑

KY說本身有情緒病，事發至今每晚失眠，晚上不敢獨自外出。她稱事發時身穿反光背心及佩戴記者證，斥警方妨礙採訪自由。協助KY的民主黨立法會議員尹兆堅形容，警方行為如施行酷刑，是嚴重人道罪行，表示會協助事主「以酷刑罪角度追究」。

警允入封鎖線 急救員入內後被捕

另外，當晚有兩名義務急救員AC（化名）及姜牧師被捕。AC在記者會上播放短片，顯示他在山東街一帶曾詢問警員可否進入封鎖線為被截查者急救並獲警方允許。兩人均稱獲警方允許進入封鎖線後被捕，批評警方「請君入甕」，誠信有問題。

KY在記者會上表示自己並非記協會員。僱用她的公司娛賓向本報表示，今年4月起派員採訪示威，本是一間持商業登記的註冊公司；KY為該公司的自由工作者。記協主席楊健興表示，不論是傳統媒體、學生或公民記者在採訪時，都不應面對不合法、不合理的對待，記協會擁護採訪行為。他說即使「娛賓」記者不屬會員，記協仍樂於協助。

警方回覆本報查詢，稱當晚一名26歲本地女子懷疑於旺角洗衣街廁所內拍照，警方警告女子停止，惟她拒絕合作，遂使用適當武力制服，女子涉嫌公眾地方行為不檢被捕。警方回覆中未提及被捕女子有否穿反光衣或配戴記者證，但稱尊重新聞自由和傳媒採訪權利，呼籲記者採訪時聽從警員指示及守法。另外，警方稱當晚共有25名被捕人自稱義務急救員，惟他們被捕時並非進行急救。

記協等今晤鄧炳強 促違規警停職

記協、攝記協等4個組織今日與警務處長鄧炳強會面，討論本月10日警方於旺角包圍記者噴胡椒噴霧、要求停止攝影等。記協聯同7個傳媒工會及組織發表共同聲明，提出6項要求，包括立即停止所有對傳媒的語言或肢體暴力及勒令5月10日涉違規扣查及襲擊記者的警務人員停職受查。

明報記者

（反修例風暴）