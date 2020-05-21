彭定康談港局勢：監警報告加劇撕裂

籲示威者停暴力 免予人口實延選舉

指倡取消獨立關稅區「瘋狂」

對於反修例運動期間很多抗爭者倡美國取消香港獨立關稅區，作為報復中國內地的手段，彭定康形容建議「瘋狂（crazy）」，稱自己任內積極游說華府給予中國最惠國待遇，就是希望香港能夠得益，「我希望香港繼續保持繁榮和自由，與世界各地的關係也保持不變」。但他提到，不排除中國日後一旦只視香港為一個普通國內城市，其他各國都會有相對回應。

彭定康稱港人對監警會報告根本無期望，報告反加劇社會撕裂。他重申，成立獨立調查委員會研究衝突的成因和問題，才是令社會回復平靜和修補撕裂的方法。

彭定康亦談及近月立法會內會選主席爭議，認為中聯辦和港澳辦發聲評論事件，是違反一國兩制。他又提到，過去立法會有慣例，由建制派和民主派共同分配主席和副主席位置，對於慣例被打破，他形容是壞事。他又說，香港的特首並非中方在港的代表，而是應該站在港人一方，向中方反映港人意見。

他表示，在反修例示威中數千人被捕，卻無一是警察，理解示威者心情，但籲示威者不要因被挑釁而更趨暴力，強調很多港人不願看到港鐵、交通燈和商場受破壞。