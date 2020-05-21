李慧琼代主持大會 泛民批無資格

【明報專訊】立法會會議昨處理多項附屬法例延展修訂期限的決議案，而內會選舉主席的爭拗持續。連任內會主席的民建聯李慧琼昨午代立法會主席梁君彥主持大會，被泛民質疑她是經不合法選舉選出，無資格主持。議會陣線朱凱廸因打斷建制派陳凱欣發言而被李慧琼逐離會議廳，會議亦兩度暫停。公民黨郭家麒昨傍晚提出點算法定人數，最終人數不足流會，當時建制派10人不在席，民主派僅民主黨胡志偉和會計界梁繼昌在席。
李：若不滿可找法院
財會主席陳健波周一在梁君彥指示下主持內會主席選舉，由李慧琼連任。李昨午暫代梁君彥主持大會時，被多名民主派質疑其合法性。議會陣線毛孟靜批評李是「非法選舉選出來的非法主席」。朱凱廸提出規程問題，認為李沒資格主持會議。李慧琼回應時重申，她獲多數內會成員支持，是合法的內會主席，她按《議事規則》主持立法會會議，大家若有不滿，可到法院尋求裁決。朱凱廸在會議廳外批評李慧琼用外間法律意見，「僭建」權力主持內會及大會。他強調民主派不會放過李慧琼。
民主黨許智峯多次以不同稱呼形容李慧琼，包括「扮主席」、「以為自己係主席」。梁君彥恢復主持會議後，認為許言詞冒犯和侮辱，要求他收回，否則會要求他退席。許收回言論。
點人數一刻僅34名議員在席，尚欠一人而流會。缺席的建制派包括赴京準備參加兩會的港區人代田北辰和馬逢國，經民聯盧偉國、梁美芬、石禮謙、張華峰，工聯會黃國健，自由黨鍾國斌，何君堯，建測規園界謝偉銓。謝偉銓解釋當時接受電視台訪問，對流會感遺憾，批評「攬炒派」製造流會。梁君彥根據《議事規則》，決定今早9時復會，繼續未完成的議程。