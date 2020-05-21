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梁君彥不准 泛民照默哀悼李鵬飛

【明報專訊】前行政立法兩局議員、自由黨創黨主席李鵬飛上周五（15日）逝世，民主黨議員涂謹申昨在立法會會議開始時，建議為李默哀1分鐘。立法會主席梁君彥表示對李離世深感難過，但立法會通常只為現任議員離世而默哀，建議在其他場合悼念。民主派議員未有理會梁，站立為李默哀1分鐘，自由黨邵家輝亦有參與。建制派謝偉俊就在發言前靜默約半分鐘。

梁君彥稱難過：應其他場合悼念

梁君彥說，自己對李鵬飛的離世深感難過，並對其家人致以慰問，但稱為前議員默哀不符議會慣例，建議議員在其他場合以其他方式悼念。

邵家輝參與默哀 謝偉俊發言默站

民主派議員未有理會梁君彥，站立為李鵬飛默哀1分鐘，自由黨邵家輝亦有參與，邵表示，當時只有他一名自由黨黨員在席。會議隨後開始口頭質詢，提出第一項質詢的謝偉俊一直站立並保持沉默，約30秒後才發言，其間梁君彥未有阻止。謝表示明白議會慣例，但仍然要向李鵬飛的家人表示深切慰問。謝默站期間，未有其他建制派響應。

英領館惋惜：中英關係重要角色

英國駐香港總領事館昨發聲明，稱對李鵬飛逝世深感惋惜，亦對其家屬深表慰問。聲明指出，李一生致力於香港的民主進程，亦於回歸前後為香港、英國和中國之間的緊密關係擔當重要角色，「他的離世是港人的重大損失」。

相關字詞﹕默哀 立法會 李鵬飛

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