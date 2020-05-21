邱騰華：裁決公正 工會：探討覆核

此外，一群香港電台節目顧問團成員發起一人一信運動，呼籲市民發電郵投訴通訊局就《頭條新聞》處理不公，要求通訊局停止濫權作政治審查，至昨午6時45分有逾8000人簽署。

邱：通訊局獨立 不涉政治打壓

邱騰華昨表示尊重通訊局裁決，認為裁決客觀公正，強調通訊局是獨立法定機構，按規則裁決，不涉政治打壓，冀各界尊重。他無回應個人對《頭條新聞》有何看法，以及曾否觀看過被投訴的節目集數。

工會主席：未聞懲處

被問到日後節目是否不能再繼續用嘲諷形式，邱騰華表示節目內容及呈現手法屬編輯自主，但不論什麼節目，整體表達不能違反法律、機制及《港台約章》。被問到警隊是否屬不可評論的界線，他沒正面回應，僅稱任何廣播機構需有事實根據，也不應散播仇恨情緒或侮辱任何一方。

此外，香港電台節目製作人員工會主席趙善恩稱，暫未聽聞有員工被懲處，工會與港台員工及關心港台的人仍在商討如何跟進事件，司法覆核是其中一個曾討論過的可能性。被評為辱警的《頭條新聞》環節「驚方訊息」主持王喜回應本報查詢稱：「我個人沒有想過司法覆核，但不反對任何人士就此事提出司法覆核。」