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港台顧問會今晤邱騰華 沒邀梁家榮 工會批「架空廣播處長」 裏應外合干預

【明報專訊】一集《頭條新聞》被通訊局裁定辱警等，違反《港台約章》，港台隨即宣布停止製作該節目。港台顧問委員會主席陳建強今日與商務及經濟發展局長邱騰華會面，陳昨說屬「當然成員」的廣播處長梁家榮未獲邀請，又引約章稱港台節目被通訊局警告，梁家榮須負責，該如何負責則由梁自行決定。對於梁家榮不獲邀出席今日會議，港台節目製作人員工會主席趙善恩認為是「架空廣播處長」，又形容顧委會猶如商經局「手臂的延伸」，互相「扯貓尾」，裏應外合干預港台內部事務。

表達關注鄧炳強投訴 「仍遭警告有落差」

顧問會主席：節目被警告 梁家榮須負責

邱騰華昨被問到廣播處長需否就事件提早離任或受處分，他沒正面回應，稱廣播處長作為港台總編輯，在港台約章下有特定角色，需以負責任態度正確處理由事件引伸的問題和社會關注。公務員事務局長聶德權昨被問到會否要求懲處涉事公務員，他說有關政策局正處理事件，當局會按相關原則及規矩處理。

陳建強昨受訪時說，顧問委員會2月底知悉警務處長就《頭條新聞》去信廣播處長，已向梁家榮表達關注，對方保證港台節目符合約章，惟通訊局及後分別就《左右紅藍綠》及《頭條》發「嚴重警告」和「警告」。陳說︰「廣播處長聽了我們意見，但仍有節目遭警告，對顧委會的工作是好大的落差。」他引述約章稱，「作為港台總編輯的廣播處長需為事件負責」。他沒明言該如何負責，稱顧委會不涉人事任命，該由廣播處長自己決定。

港台顧委會成員今日與邱騰華見面。陳建強稱由商經局發邀請，只邀請該會「非官守成員」，屬「當然成員」的廣播處長梁家榮沒被邀請，未知箇中原因。港台機構傳訊組總監伍曼儀透露，梁家榮昨亦是看新聞才知有此會面，「相信」梁沒獲邀請。本報昨向商經局查詢何以不邀請梁家榮出席會議，局方表示如局長昨向傳媒所說，局長是應顧問委員會要求會面，主要目的是聽取委員意見。

主席陳建強盼入《頭條》檢討小組

陳建強又稱，知悉港台會就《頭條》作檢討，期望獲邀加入小組，但強調有關該節目去留、表達方式等交廣播處長決定。伍曼儀說檢討節目工作屬開始階段，未知會邀請什麼人加入。

顧委會成員、中大新聞與傳播學院教授馮應謙稱，顧委會只能按約章向港台提意見，「如哪個部分與約章相符，哪個不符」，但如何執行意見屬港台內容編採事務，顧委會無權干預。

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