【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷

200政協人代檢測全陰性

其他港區人大代表及政協噚日就去深圳麒麟山莊逗留一晚「檢疫」，做新冠病毒檢測。央視報道，200多名港區人代同政協檢測結果全部陰性，今日赴京。人代馬逢國話今年大會實施封閉式管理，避免大家同外間有太多社交接觸，因此佢哋未必可以有太多探訪同外出活動。

港區政協同人代噚日先喺灣仔會展集合，坐旅遊巴去深圳，佢哋表現興奮，如人代陳曼琪就喺社交媒體分享檢測連環照，工作人員穿上保護衣採集深喉唾液樣本。人代田北辰形容採集樣本時「好痛」，因為會刮到喉嚨。

大家喺麒麟山莊時一定要留喺房，有送餐服務。午餐同晚餐選擇豐富，一個套餐有5個餸，仲有湯同水果。每年兩會都有人向中央提案，港區人大代表陳曉峰就話想提出《反假新聞法》嘅全國立法建議，因鑑於疫情持續，但內地網絡資訊平台充斥不同類別嘅假新聞，意圖趁亂誤導民眾。