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【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷

【明報專訊】全國政協同人大會議分別喺周四及周五開幕，一批「先頭部隊」包括政協常委已經抵京。今年兩會因防疫，所有人都唔准帶助手，要跟大隊車，據知身兼恒地聯席主席嘅政協常委李家傑日前經深圳去北京時，自己拎住行李上落車時整傷，要紮住紗布坐輪椅喺北京開會。恒地發言人話李家傑唔小心摔倒，腳掌有啲骨折，唔算太嚴重，唔使做手術，政協已安排咗最好嘅醫生及到醫院治理，佢已經唔痛，並多謝大家關心。

200政協人代檢測全陰性

其他港區人大代表及政協噚日就去深圳麒麟山莊逗留一晚「檢疫」，做新冠病毒檢測。央視報道，200多名港區人代同政協檢測結果全部陰性，今日赴京。人代馬逢國話今年大會實施封閉式管理，避免大家同外間有太多社交接觸，因此佢哋未必可以有太多探訪同外出活動。

港區政協同人代噚日先喺灣仔會展集合，坐旅遊巴去深圳，佢哋表現興奮，如人代陳曼琪就喺社交媒體分享檢測連環照，工作人員穿上保護衣採集深喉唾液樣本。人代田北辰形容採集樣本時「好痛」，因為會刮到喉嚨。

大家喺麒麟山莊時一定要留喺房，有送餐服務。午餐同晚餐選擇豐富，一個套餐有5個餸，仲有湯同水果。每年兩會都有人向中央提案，港區人大代表陳曉峰就話想提出《反假新聞法》嘅全國立法建議，因鑑於疫情持續，但內地網絡資訊平台充斥不同類別嘅假新聞，意圖趁亂誤導民眾。

相關字詞﹕北京 疫情 兩會

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