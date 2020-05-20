【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉

【明報專訊】教育局要求考評局撤銷中學文憑試歷史科試題引起軒然大波，特首林鄭月娥噚日回應時就「引述」南非已故前總統曼德拉嘅言論，話「教育的崩潰足以摧毁一個國家（the collapse of education is a collapse of the nation）」，事後唔少網民質疑出處。Emily向曼德拉基金會求證，檔案館館長Razia Saleh話佢翻查咗過千五篇曼德拉演辭嘅資料庫、曼德拉嘅名言書籍同作品，都無發現呢句說話。佢又話，多年嚟遇過唔少無法證明嘅曼德拉名言，呢段係其中之一。
曼德拉基金會：無呢句話
林太「引述」曼德拉，話教育嘅崩潰足以摧毁一個國家，要摧毁一個國家，唔需要原子彈、遠程導彈，只要破壞、弱化佢嘅教育制度。呢段說話出處喺網上引起熱議，中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉都加入討論，認為呢句中文版明顯係互聯網「名人金句系列」隨便揀個名人、配一句句子嘅fake news（假新聞）。
特首辦噚晚回應，話留意到引述有唔同版本同出處，「樂意接受指正」，如果因而引起誤會，表示歉意。特首辦又話，曼德拉有教無類嘅教育理念舉世公認，特區政府同樣十分重視教育，會繼續肩負確保教育質素嘅責任。