【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉

曼德拉基金會：無呢句話

林太「引述」曼德拉，話教育嘅崩潰足以摧毁一個國家，要摧毁一個國家，唔需要原子彈、遠程導彈，只要破壞、弱化佢嘅教育制度。呢段說話出處喺網上引起熱議，中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉都加入討論，認為呢句中文版明顯係互聯網「名人金句系列」隨便揀個名人、配一句句子嘅fake news（假新聞）。

特首辦噚晚回應，話留意到引述有唔同版本同出處，「樂意接受指正」，如果因而引起誤會，表示歉意。特首辦又話，曼德拉有教無類嘅教育理念舉世公認，特區政府同樣十分重視教育，會繼續肩負確保教育質素嘅責任。