【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉

【明報專訊】教育局要求考評局撤銷中學文憑試歷史科試題引起軒然大波,特首林鄭月娥噚日回應時就「引述」南非已故前總統曼德拉嘅言論,話「教育的崩潰足以摧毁一個國家(the collapse of education is a collapse of the nation)」,事後唔少網民質疑出處。Emily向曼德拉基金會求證,檔案館館長Razia Saleh話佢翻查咗過千五篇曼德拉演辭嘅資料庫、曼德拉嘅名言書籍同作品,都無發現呢句說話。佢又話,多年嚟遇過唔少無法證明嘅曼德拉名言,呢段係其中之一。