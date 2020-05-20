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2020年5月20日星期三
港聞二
宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓
區會提憂警打壓集會 民政專員拉隊離場
宗教團體需自訂防疫措施 清真寺禮拜加場分流
公眾泳池局部開放人數設限 冲身須隔開
失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄
10次求職不果 單親母領綜援
薪趨指標加逾1% 公務員或逆市加薪
不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除
14川崎症童3驗抗體陰性 初步陽性患者家屬驗唾液
林鄭：擬增化驗量至一日7000
警司劉肇邦村屋涉僭建天台屋 前警察父親同村屋花園亦涉霸官地
一個月警9高層捲僭建霸地 議員斥守法意識弱
廉署控女警 涉向報案人索折扣購物
曾任電視台記者 港鐵公關情困燒炭亡
汽油彈擲警總 「東區小霸王」囚4年4月
襲警案拒批警匿名 官：不能常規化
分認藏伸縮棍擲汽油彈 兩15歲男一感化一候懲
李鵬飛上周五逝世 享年80 半生政壇路 永站港一方
83年率團訪京 倡主權換治權 寄語後輩「從政要有人民授權」
指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解
海園54億料周五表決 朱凱廸擬提中止待續
試運3日 迪士尼準備重開
主席獻辭：《明報》又一次見證大事 世界華文媒體有限公司主席、拿督斯里張翼卿醫生
多事之秋 專業堅守
大疫同行
尊子漫畫
【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉
【Emily】上港台直播期間 何君堯畀告票阿廷
【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷
【Emily】社總副會長 張志偉積極備戰社福界
【Emily】新世界口罩機 基層「嘟」卡免費取
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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