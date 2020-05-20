在香港報業公會「2019年最佳新聞獎」中，《明報》同事共奪得11個獎項，當中反修例風暴相關的報道、相片及版面設計更分別獲得「最佳新聞報道」亞軍、「最佳圖片（新聞組）」冠軍、「最佳圖片（特寫組）」亞軍、「最佳新聞版面設計（單版組）」亞軍等6個獎項。同事精彩的報道讓讀者能全方位的了解事件發生的詳情和最接近事實的真相，相片更令讀者有置身現場的感覺。另外，攝影記者賴俊傑更憑「牀墊作盾」一相奪得第24屆人權新聞獎「一人一票最佳新聞圖片」大獎。

本報的偵查專題組，揭露環聯信貸資料庫出現漏洞，令人輕易進入，任睇資料庫內的個人信貸資料。偵查組同事憑這篇報道獲得多個獎項，包括第19屆消費權益新聞報道獎金獎及第9屆中大新聞獎「最佳文字專題獎」大獎。一篇好的報道，除可即時引起社會廣泛關注，更應帶來長遠影響，偵查專題組的「環聯系列報道」刊登後，環聯負責人需向政府、立法會及公眾交代，更暫停服務及改善系統，事件持續備受關注逾一年。

偵查專題組亦有其他佳作，多次揭發政府問題，除了律政司長鄭若驊獨立屋僭建報道，又揭發水務署億元工程未招標批予鄭若驊丈夫潘樂陶的公司，此報道獲得第4屆恒大商業新聞獎「最佳商業新聞系列報道獎」銀獎。

《明報》同事過去一年竭力報道社會大事的真相，及揭發政府施政問題及社會不公事件。《明報》在未來定繼續緊守崗位，以公正持平的態度及專業精神報道社會大事。

■明報過去一年新聞獎項

◆香港報業公會2019香港最佳新聞獎（圖）

◆第19屆消費權益新聞報道獎（圖）

◆第9屆中大新聞獎（圖）

◆第4屆恒大商業新聞獎（圖）

◆第24屆人權新聞獎（圖）

◆「前線·焦點 2019」新聞攝影比賽（圖）

◆2020台灣新聞攝影大賽（圖）

（《明報》61周年）