主席獻辭：《明報》又一次見證大事 世界華文媒體有限公司主席、拿督斯里張翼卿醫生

新冠肺炎改變世界

去年、2019年年底，隨着中國與美國達成首階段貿易協議、英國保守黨藉着大選獲勝使「脫歐」底定，纏繞中國、美國、歐洲的不確定因素消退，許多人憧憬2020年國際社會紛爭較少，對經濟合作和發展多所憧憬。豈料新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）突然掩至，席捲全球，各國為了阻斷病毒蔓延，採取「封城」，甚至「封國」等措施應對，全球宛如按下暫停鍵，導致人不流動、貨不流通，經濟重創。全球陰霾籠罩，前景並不明朗。

新冠疫情牽動世界。疫情在各國爆發和演變歷程並不同步，形成相互影響、相互防範，短期內在全球範圍是否得以較大程度控制，未能確定，即使這一波疫情稍為紓緩，但是專家認為COVID-19不若SARS會突然間消失，預期今年秋冬季節可能捲土重來。新冠疫情走向及其影響成為全球懸念，人類需要如臨深淵、如履薄冰與新冠病毒共存共活，直至科學家研究出特效藥和疫苗，生活節奏才有可能回復舊觀。

各國在疫情紓緩之後，相繼逐步解封、復工復產救經濟，不過，疫情導致全球供需失衡，經濟能否擺脫衰退甚至蕭條，仍是未知數；另外，新冠疫情將會牽動更深層改變，伴隨着大國角力、地緣政治等考量，一些主要經濟體推動全球化退潮、產業鏈重組，例如美國和日本已經公開要求企業從中國撤回本國，費用悉數由政府承擔。可見疫情之後全球經濟板塊將調整並重新拼合，國際格局和秩序因而重塑。至於中國和美國經此一役，猜忌更深、仇視日亟，很難想像兩國關係會朝着融洽合作方向發展，對於全球而言，中美往後衝突、對抗不致失控，釀成更大範圍危機，或許就是最好狀態。

香港應對新冠疫情，政策措施恰當，市民充分配合，取得積極成果，國際社會也給予肯定。特區政府放寬市民生活限制，陸續恢復經濟活動，不過，導致香港經濟陷入深度衰退，並非新冠疫情那麼簡單，而是有更深層內部因素，初步看來，香港經濟先不說復蘇，是否能夠止住衰退，不再繼續滑落，也難有把握。

香港陷榮枯臨界點

香港首季本地生產總值（GDP）按年下跌8.9%，歷來最差，而且是連續3季下跌，跌幅愈跌愈大。單就疫情影響，中美對抗激化，出口短期難寄厚望；消費是另一經濟支柱，如果隨着限制措施放寬，激活市民消費，對減輕中小企業困境，從而紓緩飲食、零售業失業率，會有實質幫助，不過，事態關鍵視乎香港社會能否恢復平靜，齊心拼經濟。

去年6月開始，反修例風波導致社會動盪不安，暴力充斥，衝擊各行百業，整體經濟衰退，連港人引以為傲的國際金融中心地位，也由第3位跌至第6位，「紐倫港」不再，香港會否全面走向衰敗？已經是不能迴避的問題。近期疫情紓緩，市面重現人潮、消費稍見活絡，但是社會動盪苗頭再現，反修例周年將屆、立法會選舉稍後舉行，加上中美角力愈趨激烈，若「香港牌」再被操作起來，香港景况將十分凶險。

COVID-19疫情、中美關係等外部事態，香港無法迴避，只能因應而行，但是香港內部事態，只要各方有意願，自行處理，即是成敗得失，可以自行控制。以此觀之，香港能否復元、繼續繁榮，主要繫於本身因素，若能做好本分，則香港在COVID-19疫情帶來的全球大變局之中，才有可能重新定位，再發榮光。

香港怎樣突破困局，千頭萬緒，若能做到兩方面，綱舉目張，局面或許有轉機。首先，必須堅持恪守法治。法治是香港成功、安定、繁榮的基石，設若法治不保，香港優勢蕩然無存，投資者將棄港而去，去年金融中心排名急跌至第6名，是一個警號。暴力衝擊法治，設若香港社會未能與暴力切割，法治基石動搖，前景危矣。

另外，「一國兩制」是處理香港政治地位的最好安排，用得好，可以盡得兩制之利，若出現偏差，無論偏重一國抑或偏重兩制，都會失衡，對香港不利；設若「一國兩制」被利用作危及中國國家安全，對香港的損害將更不堪設想。「一國兩制」帶來的應該是繁榮穩定，而非動盪衰退。

61年以來，《明報》見證全球、中國、香港發生的大事，明報人都善盡責任，提供信息，使讀者認識事實和從不同角度了解問題。COVID-19正在改變世界，香港也處於榮枯臨界點，都是大事，我相信現在的明報人會跟隨先賢步伐，堅持獨立、客觀、公正、持平原則，不偏不倚，為讀者提供相關信息和意見。無論風雲變幻，《明報》始終如一，這是《明報》對讀者的承諾，我相信明報人會竭盡所能，為維持這個傳統而努力。

（《明報》61周年）