港聞

港聞二

主席獻辭：《明報》又一次見證大事 世界華文媒體有限公司主席、拿督斯里張翼卿醫生

【明報專訊】今日，是《明報》創刊61周年之日，際此全球和香港處於一個特殊時空， 《明報》再一次見證世事風雲、潮起潮落。

新冠肺炎改變世界

去年、2019年年底，隨着中國與美國達成首階段貿易協議、英國保守黨藉着大選獲勝使「脫歐」底定，纏繞中國、美國、歐洲的不確定因素消退，許多人憧憬2020年國際社會紛爭較少，對經濟合作和發展多所憧憬。豈料新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）突然掩至，席捲全球，各國為了阻斷病毒蔓延，採取「封城」，甚至「封國」等措施應對，全球宛如按下暫停鍵，導致人不流動、貨不流通，經濟重創。全球陰霾籠罩，前景並不明朗。

新冠疫情牽動世界。疫情在各國爆發和演變歷程並不同步，形成相互影響、相互防範，短期內在全球範圍是否得以較大程度控制，未能確定，即使這一波疫情稍為紓緩，但是專家認為COVID-19不若SARS會突然間消失，預期今年秋冬季節可能捲土重來。新冠疫情走向及其影響成為全球懸念，人類需要如臨深淵、如履薄冰與新冠病毒共存共活，直至科學家研究出特效藥和疫苗，生活節奏才有可能回復舊觀。

各國在疫情紓緩之後，相繼逐步解封、復工復產救經濟，不過，疫情導致全球供需失衡，經濟能否擺脫衰退甚至蕭條，仍是未知數；另外，新冠疫情將會牽動更深層改變，伴隨着大國角力、地緣政治等考量，一些主要經濟體推動全球化退潮、產業鏈重組，例如美國和日本已經公開要求企業從中國撤回本國，費用悉數由政府承擔。可見疫情之後全球經濟板塊將調整並重新拼合，國際格局和秩序因而重塑。至於中國和美國經此一役，猜忌更深、仇視日亟，很難想像兩國關係會朝着融洽合作方向發展，對於全球而言，中美往後衝突、對抗不致失控，釀成更大範圍危機，或許就是最好狀態。

香港應對新冠疫情，政策措施恰當，市民充分配合，取得積極成果，國際社會也給予肯定。特區政府放寬市民生活限制，陸續恢復經濟活動，不過，導致香港經濟陷入深度衰退，並非新冠疫情那麼簡單，而是有更深層內部因素，初步看來，香港經濟先不說復蘇，是否能夠止住衰退，不再繼續滑落，也難有把握。

香港陷榮枯臨界點

香港首季本地生產總值（GDP）按年下跌8.9%，歷來最差，而且是連續3季下跌，跌幅愈跌愈大。單就疫情影響，中美對抗激化，出口短期難寄厚望；消費是另一經濟支柱，如果隨着限制措施放寬，激活市民消費，對減輕中小企業困境，從而紓緩飲食、零售業失業率，會有實質幫助，不過，事態關鍵視乎香港社會能否恢復平靜，齊心拼經濟。

去年6月開始，反修例風波導致社會動盪不安，暴力充斥，衝擊各行百業，整體經濟衰退，連港人引以為傲的國際金融中心地位，也由第3位跌至第6位，「紐倫港」不再，香港會否全面走向衰敗？已經是不能迴避的問題。近期疫情紓緩，市面重現人潮、消費稍見活絡，但是社會動盪苗頭再現，反修例周年將屆、立法會選舉稍後舉行，加上中美角力愈趨激烈，若「香港牌」再被操作起來，香港景况將十分凶險。

COVID-19疫情、中美關係等外部事態，香港無法迴避，只能因應而行，但是香港內部事態，只要各方有意願，自行處理，即是成敗得失，可以自行控制。以此觀之，香港能否復元、繼續繁榮，主要繫於本身因素，若能做好本分，則香港在COVID-19疫情帶來的全球大變局之中，才有可能重新定位，再發榮光。

香港怎樣突破困局，千頭萬緒，若能做到兩方面，綱舉目張，局面或許有轉機。首先，必須堅持恪守法治。法治是香港成功、安定、繁榮的基石，設若法治不保，香港優勢蕩然無存，投資者將棄港而去，去年金融中心排名急跌至第6名，是一個警號。暴力衝擊法治，設若香港社會未能與暴力切割，法治基石動搖，前景危矣。

另外，「一國兩制」是處理香港政治地位的最好安排，用得好，可以盡得兩制之利，若出現偏差，無論偏重一國抑或偏重兩制，都會失衡，對香港不利；設若「一國兩制」被利用作危及中國國家安全，對香港的損害將更不堪設想。「一國兩制」帶來的應該是繁榮穩定，而非動盪衰退。

61年以來，《明報》見證全球、中國、香港發生的大事，明報人都善盡責任，提供信息，使讀者認識事實和從不同角度了解問題。COVID-19正在改變世界，香港也處於榮枯臨界點，都是大事，我相信現在的明報人會跟隨先賢步伐，堅持獨立、客觀、公正、持平原則，不偏不倚，為讀者提供相關信息和意見。無論風雲變幻，《明報》始終如一，這是《明報》對讀者的承諾，我相信明報人會竭盡所能，為維持這個傳統而努力。

（《明報》61周年）

相關字詞﹕明報61周年

上 / 下一篇新聞

宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓
宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓
區會提憂警打壓集會 民政專員拉隊離場
區會提憂警打壓集會 民政專員拉隊離場
宗教團體需自訂防疫措施 清真寺禮拜加場分流
宗教團體需自訂防疫措施 清真寺禮拜加場分流
公眾泳池局部開放人數設限 冲身須隔開
公眾泳池局部開放人數設限 冲身須隔開
失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄
失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄
10次求職不果 單親母領綜援
10次求職不果 單親母領綜援
薪趨指標加逾1% 公務員或逆市加薪
薪趨指標加逾1% 公務員或逆市加薪
不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除
不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除
14川崎症童3驗抗體陰性 初步陽性患者家屬驗唾液
14川崎症童3驗抗體陰性 初步陽性患者家屬驗唾液
林鄭：擬增化驗量至一日7000
林鄭：擬增化驗量至一日7000
警司劉肇邦村屋涉僭建天台屋 前警察父親同村屋花園亦涉霸官地
警司劉肇邦村屋涉僭建天台屋 前警察父親同村屋花園亦涉霸官地
一個月警9高層捲僭建霸地 議員斥守法意識弱
一個月警9高層捲僭建霸地 議員斥守法意識弱
廉署控女警 涉向報案人索折扣購物
廉署控女警 涉向報案人索折扣購物
曾任電視台記者 港鐵公關情困燒炭亡
曾任電視台記者 港鐵公關情困燒炭亡
汽油彈擲警總 「東區小霸王」囚4年4月
汽油彈擲警總 「東區小霸王」囚4年4月
襲警案拒批警匿名 官：不能常規化
襲警案拒批警匿名 官：不能常規化
分認藏伸縮棍擲汽油彈 兩15歲男一感化一候懲
分認藏伸縮棍擲汽油彈 兩15歲男一感化一候懲
李鵬飛上周五逝世 享年80 半生政壇路 永站港一方
李鵬飛上周五逝世 享年80 半生政壇路 永站港一方
83年率團訪京 倡主權換治權 寄語後輩「從政要有人民授權」
83年率團訪京 倡主權換治權 寄語後輩「從政要有人民授權」
指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解
指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解
海園54億料周五表決 朱凱廸擬提中止待續
海園54億料周五表決 朱凱廸擬提中止待續
試運3日 迪士尼準備重開
試運3日 迪士尼準備重開
多事之秋 專業堅守
多事之秋 專業堅守
大疫同行
大疫同行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉
【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉
【Emily】上港台直播期間 何君堯畀告票阿廷
【Emily】上港台直播期間 何君堯畀告票阿廷
【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷
【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷
【Emily】社總副會長 張志偉積極備戰社福界
【Emily】社總副會長 張志偉積極備戰社福界
【Emily】新世界口罩機 基層「嘟」卡免費取
【Emily】新世界口罩機 基層「嘟」卡免費取