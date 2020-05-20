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海園54億料周五表決 朱凱廸擬提中止待續

【明報專訊】政府擬向海洋公園撥款逾54億元的「救亡」項目，立法會財務委員會昨第二日審議，討論兩小時仍未投票，周五續議。

據了解，周五很大機會會表決，消息人士預計贊成票數僅僅足夠通過，未必會多出10多票，意味仍有變數。跨黨派議員昨要求政府交出「Plan C」，政府強調無「Plan C」，議會陣線議員朱凱廸稱周五或動議中止待續，以便政府交出新方案。

各黨要求 政府稱無Plan C

多名議員批評撥款項目無發展計劃，如「倒錢落海」。經民聯張華峰、自由黨鍾國斌促政府交出「Plan C」，張質疑為何需1990萬元設顧問團，鍾則表示商業貸款可債務重組，不滿以公帑代公園還款約30億元。民主黨鄺俊宇形容「猶如雞肋，食之無味、棄之可惜」，質疑若撥款無法通過，政府要有「PLAN C」。商務及經濟發展局長邱騰華表明無「Plan C」。

民建聯黃定光表示黨團未有定案，但他個人贊成撥款；新民黨容海恩、另一建制派何君堯亦稱將投贊成票。

黃定光：民建聯未定案

工聯陸頌雄：情况兩難

表明反對撥款的議會陣線朱凱廸稱，好奇工聯會和民建聯似有「選擇困難症」，他可於周五動議中止待續，以便政府交出新方案。他又質疑海洋公園2016年可借到商業貸款26.3億元及6億元循環貸款，政府是否作了隱藏擔保；並批評海洋公園大樹灣項目超支約57%，質問為何幾年前不向立法會交代。

工聯會陸頌雄形容情况「兩難」，並表示海洋公園的商業貸款放債人是中國銀行，問園方可否與銀行商討延遲還款或減免利息。邱騰華稱稍後與債權人再議，「慳到一蚊，都會入返庫房」，申請作還債的錢不可作其他用途。

1月20日立法會經濟事務委員會曾討論政府向海洋公園撥款106億元的建議，縱在席議員不斷批評及質疑，建議仍以7票贊成、5票反對通過。

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