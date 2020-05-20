指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解

全國政協和人大會議分別在明日和後日開幕，林太將於周四（21日）經深圳前往北京，周五（22日）列席第十三屆全國人民代表大會第三次會議開幕式，同日下午經深圳返港。

夏寶龍不再兼任全國政協秘書長

據新華社報道，全國政協十三屆常委會會議昨日在北京閉幕，會上決定夏寶龍不再兼任政協第十三屆全國委員會秘書長職務。夏在前年3月全國兩會換屆時，當選為十三屆全國政協副主席兼秘書長。他在今年2月出任國務院港澳辦主任、黨組書記。外界預料，政協秘書長一職將由全國政協副主席李斌接任。

港區人大代表馬逢國昨日說，相信主管港澳事務的國家領導人會按慣例與港區委員代表見面，但形式待定。據了解，港澳辦主任夏寶龍或會在全國政協會議開幕後，與港區代表見面，而主管港澳事務的國務院副總理韓正，亦有機會與港區代表面談。

回應退出監警專家批「新真相」：

專家來港日子短 報告客觀持平

港區全國政協和人大代表昨經深圳前往北京準備出席兩會會議。馬逢國估計，是次兩會將聚焦在衛生、防疫和國家經濟發展等議題，但料會有委員和代表就香港23條立法發表意見。馬說，23條立法是特區政府的憲制責任，市民亦有維護國家安全的責任。

另外，監警會早前就去年示威衝突發表報告，有退出監警會的國際專家形容監警會報告是傳播「新真相」。林太表示，這名國際專家來港的日子很短，「可能是10天、可能是一個星期」，相對於監警會做了接近一年全面審視，料大家應該心中有數，誰更能掌握在港發生的事和真相。林太強調，監警會是由26名來自不同背景、不同專業和不同經歷的社會人士組成，強調報告客觀持平。