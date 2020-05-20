指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒，被問到會否在任內完成《基本法》23條立法，林太未有正面回應，只說23條由始至終都是一個很重要、對特區政府憲制上的要求，對於回歸快將23年仍未能夠完成立法，「是令人感到失望的」。她說，過去一年香港出現「近乎有點如恐怖分子的事件」是令人非常擔心，認為在這樣的前提之下，有關心香港的人再提出23條立法工作是可以理解。
全國政協和人大會議分別在明日和後日開幕，林太將於周四（21日）經深圳前往北京，周五（22日）列席第十三屆全國人民代表大會第三次會議開幕式，同日下午經深圳返港。
夏寶龍不再兼任全國政協秘書長
據新華社報道，全國政協十三屆常委會會議昨日在北京閉幕，會上決定夏寶龍不再兼任政協第十三屆全國委員會秘書長職務。夏在前年3月全國兩會換屆時，當選為十三屆全國政協副主席兼秘書長。他在今年2月出任國務院港澳辦主任、黨組書記。外界預料，政協秘書長一職將由全國政協副主席李斌接任。
港區人大代表馬逢國昨日說，相信主管港澳事務的國家領導人會按慣例與港區委員代表見面，但形式待定。據了解，港澳辦主任夏寶龍或會在全國政協會議開幕後，與港區代表見面，而主管港澳事務的國務院副總理韓正，亦有機會與港區代表面談。
回應退出監警專家批「新真相」：
專家來港日子短 報告客觀持平
港區全國政協和人大代表昨經深圳前往北京準備出席兩會會議。馬逢國估計，是次兩會將聚焦在衛生、防疫和國家經濟發展等議題，但料會有委員和代表就香港23條立法發表意見。馬說，23條立法是特區政府的憲制責任，市民亦有維護國家安全的責任。
另外，監警會早前就去年示威衝突發表報告，有退出監警會的國際專家形容監警會報告是傳播「新真相」。林太表示，這名國際專家來港的日子很短，「可能是10天、可能是一個星期」，相對於監警會做了接近一年全面審視，料大家應該心中有數，誰更能掌握在港發生的事和真相。林太強調，監警會是由26名來自不同背景、不同專業和不同經歷的社會人士組成，強調報告客觀持平。